Nga tuyên án tù với loạt quan chức Tòa Hình sự Quốc tế

Nga tuyên án tù vắng mặt với hàng loạt thẩm phán và công tố viên trưởng ICC, đáp trả vụ tòa án này phát lệnh bắt Tổng thống Putin.

Văn phòng Tổng công tố Nga ngày 12/12 cho biết tòa án Moskva đã xét xử vắng mặt đối với Karim Khan, công tố viên trưởng của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), cùng 8 quan chức khác thuộc cơ quan này, trong đó có chủ tịch ICC Tomoko Akane và người tiền nhiệm Piotr Hofmanski.

Tòa án Moskva cáo buộc 9 đại diện ICC đã truy tố người vô tội, giam giữ trái phép và âm mưu sử dụng bạo lực nhằm vào những người được hưởng sự bảo hộ theo luật pháp quốc tế.

"Công tố viên trưởng Khan đã khởi xướng trái phép các thủ tục tố tụng hình sự đối với công dân Nga trong giai đoạn tháng 2-3/2022. Chủ tịch ICC, không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào, đã chỉ đạo các thẩm phán ban hành những lệnh bắt mà họ biết rõ là trái pháp luật", tòa án Moskva cho hay.

Công tố viên trưởng ICC Karim Khan trong cuộc phỏng vấn ở Paris, Pháp hồi tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Tòa án Moskva tuyên án 15 năm tù với ông Khan và 3,5-15 năm tù với những người còn lại. Bản án sẽ được thi hành ngay khi những người này bị bắt và được dẫn độ đến Nga.

Giới chức ICC chưa bình luận về động thái của Nga.

Cả 9 quan chức ICC đều bị giới chức Nga truy nã quốc tế trước đó, nhưng lệnh này có hiệu lực rất hạn chế và họ chỉ bị bắt khi đặt chân đến lãnh thổ Nga hoặc quốc gia đồng minh có ký thỏa thuận dẫn độ với Nga.

ICC có trụ sở tại Hà Lan, được thành lập năm 2002 để điều tra các tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Không giống Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), ICC không truy tố các quốc gia mà chỉ nhắm vào cá nhân.

ICC tháng 3/2023 phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc di chuyển trái phép trẻ em từ Ukraine sang Nga, coi đây là "tội ác chiến tranh". Nga không phải thành viên ICC và đã bác cáo buộc này.

Công tố viên Khan từng bị Washington áp trừng phạt liên quan các cuộc điều tra của ICC nhằm vào quan chức Mỹ và Israel. Ông còn đối mặt cáo buộc "hành vi không đúng chuẩn mực liên quan tình dục" và đã tự nguyện dừng công tác hồi tháng 5 để phục vụ điều tra.

Như Tâm (Theo The Moscow Times, AFP)