Nga, Trung từ chối lên án Triều Tiên sau vụ thử vệ tinh

Nga, Trung Quốc từ chối ủng hộ văn bản của Mỹ và các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ lên án Triều Tiên vi phạm nghị quyết cấm thử tên lửa.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 7/3 tổ chức họp kín để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm một vệ tinh trinh sát, nhưng phương Tây cho rằng đây thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc họp, ngoài trao đổi thông tin về vụ thử của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an kỳ vọng sẽ gây sức ép để Trung Quốc và Nga ủng hộ một tuyên bố lên án Bình Nhưỡng "vi phạm các nghị quyết về cấm thử tên lửa đạn đạo".

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất phản đối văn bản lên án Triều Tiên được đưa ra tại cuộc họp. Một nhà ngoại giao giấu tên nói rằng văn bản cho biết Hội đồng Bảo an thống nhất rằng Triều Tiên "vi phạm" các nghị quyết của Hội đồng và kêu gọi đối thoại.

"Chúng tôi rất muốn có Nga và Trung Quốc tham gia cùng chúng tôi thông qua tuyên bố này", đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an hôm 7/3.

Được sự ủng hộ của 10 đại sứ khác, gồm cả các nước không thuộc Hội đồng Bảo an như Australia, Nhật Bản, Thomas-Greenfield đọc một văn bản khẳng định nhóm "thống nhất lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 5/3 của Triều Tiên".

"Giống như 10 vụ phóng tên lửa đạn đạo khác kể từ đầu năm, hành động này của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong lúc Triều Tiên leo thang các hành động gây mất ổn định, Hội đồng Bảo an vẫn tiếp tục giữ im lặng", đại sứ Mỹ nói. "Việc Hội đồng Bảo an không hành động sau mỗi lần Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sẽ làm xói mòn uy tín của chính Hội đồng".

Bản tin Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo trên truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc tháng trước. Ảnh: Yonhap.

Cuộc họp đánh dấu lần thứ 17 Trung Quốc phản đối thông qua văn bản phản đối Triều Tiên do Mỹ và châu Âu đề xuất kể từ năm 2017, khi Hội đồng Bảo an thống nhất thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và xác định cách tiếp cận được cả Nga và Trung Quốc đồng ý để ứng phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu với tiền đề cơ bản rằng hội đồng có trách nhiệm lên tiếng công khai những vi phạm rõ ràng, liên tục đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an", bà Thomas-Greenfield nói, đồng thời kêu gọi các nước thành viên khác cũng lên án "những hành vi nguy hiểm và trái pháp luật này".

Triều Tiên hôm 6/3 tuyên bố tiến hành thử nghiệm quan trọng một ngày trước đó để phát triển vệ tinh trinh sát, song các nhà phân tích cho rằng đó là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, đánh dấu vụ thử tên lửa thứ chín của Triều Tiên kể từ đầu năm.

Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa trong bối cảnh dư luận quốc tế tập trung chú ý đến khủng hoảng tại Ukraine.

Huyền Lê (Theo AFP)