Nga, Trung Quốc đấu khẩu với Mỹ về vấn đề Venezuela

Nga, Trung Quốc chỉ trích Mỹ khi họp Hội đồng Bảo an, cho rằng nước này "ngang ngược" khi gây áp lực quân sự và kinh tế nhằm vào Venezuela.

"Các hành động của Mỹ đi ngược lại tất cả chuẩn mực quan trọng của luật pháp quốc tế", Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/12, mô tả lệnh phong tỏa Venezuela do Mỹ tiến hành là "hành động gây hấn".

Ông thêm rằng Washington phải chịu trách nhiệm đối với "những hậu quả thảm khốc liên tục do hành vi ngang ngược như vậy gây ra".

Phó đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lôi khẳng định Bắc Kinh phản đối "mọi hành động đơn phương và bắt nạt", cũng như ủng hộ các nước "bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia của mình".

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 23/12. Ảnh: AFP

Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cho rằng đất nước ông đang đối mặt với "thế lực hành động bất chấp luật pháp quốc tế, ép buộc người dân rời khỏi đất nước", đồng thời mô tả đây là "vụ tống tiền lớn nhất lịch sử".

Đại sứ Mỹ Mike Waltz đáp trả những lời chỉ trích, nói rằng Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để "bảo vệ bán cầu, biên giới và người dân". Ông cũng lặp lại cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro điều hành băng đảng ma túy Cartel de los Soles, dù đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc Venezuela sử dụng dầu mỏ, nguồn tài nguyên quốc gia để tài trợ cho hoạt động "khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc".

Caracas phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định Washington đang cố tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới trên lãnh thổ Venezuela.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)