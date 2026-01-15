Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Anh bị nghi là gián điệp

Giới chức Nga thông báo trục xuất một nhân viên ngoại giao Anh bị cáo buộc làm điệp viên, cảnh báo sẽ đáp trả nếu London leo thang tình hình.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho biết đã triệu tập đại biện Anh Danae Dholakia để trao công hàm phản đối mạnh mẽ, sau khi nhận được thông tin "một thành viên thuộc phái đoàn ngoại giao của họ có liên hệ với cơ quan tình báo Anh".

"Người này đã bị rút phép hoạt động và được yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Chúng tôi không chấp nhận các đặc vụ tình báo Anh hoạt động trên lãnh thổ Nga. Nếu Anh leo thang tình hình, Nga sẽ đáp trả", cơ quan này cho hay.

Gareth Samuel Davies. Ảnh: FSB

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày cho biết nhân viên ngoại giao Anh bị nghi làm gián điệp là Gareth Samuel Davies, sinh năm 1980. "Người này được cử đến Nga hoạt động dưới vỏ bọc là bí thư thứ hai của ban hành chính và kinh tế thuộc đại sứ quán Anh ở Moskva", thông báo của FSB có đoạn.

Giới chức Anh chưa bình luận về thông tin.

Quan hệ Nga - Anh đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ từ trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, với hàng loạt cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp. Hai nước từng trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao của nhau trong những năm qua.

Anh cũng là một trong những quốc gia ủng hộ nhiều nhất cho Ukraine và đã cam kết viện trợ 29,4 tỷ USD. Hỗ trợ quân sự Anh dành cho Ukraine là khoảng 17,6 tỷ USD, trong đó có khoản vay hơn ba tỷ USD được đảm bảo bằng tài sản bị phong tỏa của Nga.

Anh và Pháp cũng dẫn đầu liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cam kết đưa quân đến nước này sau khi có thỏa thuận ngừng bắn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti, TASS)