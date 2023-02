Nga tính giảm mức chiết khấu giá dầu

Duma Quốc gia Nga vừa đưa ra dự thảo luật về giảm chiết khấu với dầu xuất khẩu, như một trong các cách ứng phó, giảm thiệt hại từ áp giá trần của phương Tây.

Theo đó, chiết khấu với dầu Brent được giới hạn ở mức 34 USD một thùng trong tháng 4, giảm xuống còn 31 USD vào tháng 5; 28 USD vào tháng 6 và 25 USD vào tháng 7.

Chính phủ đang tranh luận về cách tính thuế dầu mỏ của Nga sau lệnh cấm nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) và kết quả là thiếu một cơ chế thiết lập giá đáng tin cậy.

Nga đang sử dụng giá dầu Urals tại các cảng Rotterdam và Augusta của châu Âu, do hãng định giá hàng hoá Argus cung cấp, để xác định các loại thuế, như khai thác khoáng sản, xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt... Tuy nhiên, giá dầu Urals thấp hơn nhiều so với dầu Brent do ảnh hưởng từ áp giá trần của phương Tây, đã làm giảm nguồn thu ngân sách của nước này.

Theo dữ liệu của Reuters, giá dầu Urals thấp hơn dầu Brent khoảng 30 USD một thùng trong tháng 12/2022, tăng lên gần 40 USD mỗi thùng vào tháng 1 năm nay.

Một tàu chở dầu Nga tại Vịnh Nakhodka, gần thành phố Cảng Nakhoda, Nga, tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Giá dầu Urals bình quân gần 49,5 USD một thùng trong tháng 1, thấp hơn 1,7 lần so với cùng kỳ 2022 (85,64 USD một thùng). Chi phí vận chuyển tăng cộng với chiết khấu cao đã khiến giá dầu của Nga giảm mạnh so với năm trước. Do đó, giảm mức chiết khẩu với dầu là một cách giúp Moskva bớt thiệt hại từ lệnh cấm nhập và áp giá trần của phương Tây.

Reuters cho rằng, Nga có kế hoạch ấn định giá dầu thô Urals ở mức thấp hơn 20 USD một thùng so với dầu Brent. Việc này nhằm thay đổi cách tính thuế dầu sau khi doanh thu "vàng đen" tháng 1 sụt giảm thấp nhất từ tháng 8/2020.

Moskva dựa vào thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt để tài trợ cho chi tiêu ngân sách, nhưng đã buộc phải bán dự trữ ngoại tệ bù cho thâm hụt gần 25 tỷ USD vào tháng 1 do trang trải cho hoạt động quân sự ở Ukraine.

Hôm thứ Sáu, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng, vào tháng 3, sau khi phương Tây áp đặt trần giá dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ của nước này.

Trong khi đó, Ấn Độ, Trung Quốc trở thành khách hàng lớn mua dầu giá rẻ từ Nga, khi châu Âu từ bỏ năng lượng của Moskva.

Minh Anh (theo Reuters)