Nga tìm thấy thi thể 7 khách Trung Quốc dưới hồ băng Baikal

Thi thể 7 du khách Trung Quốc và một lái xe thiệt mạng đã được tìm thấy sau khi xe buýt rơi xuống một khe nứt trên mặt hồ Baikal, khiến xe bị chìm xuống độ sâu 18 m.

Theo giới chức Nga, lực lượng cứu hộ và thợ lặn đã tìm thấy và đưa thi thể 7 du khách Trung Quốc cùng một tài xế lên bờ. Đây là các nạn nhân trong tai nạn xe hơi trên hồ băng Baikal vào ngày 20/2.

Ngày 21/2, Igor Kobzev, Thống đốc tỉnh Irkutsk, vùng Seribia của Nga, cho biết một xe buýt chở 8 du khách Trung Quốc đã lao xuống khe nứt rộng 3 m vì lớp băng bị vỡ khi đang đi qua mặt hồ và chìm ở độ sâu 18 m. Một du khách đã kịp thoát trước khi xe buýt chìm hoàn toàn xuống nước. Bộ cho biết lực lượng cứu hộ đã tiến hành kiểm tra hiện trường bằng camera dưới nước, huy động thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân.

Văn phòng công tố khu vực cũng thông báo đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra sau khi nhận báo cáo tour du lịch này do một đơn vị lữ hành không được cấp phép thực hiện.

Lực lượng chức năng tìm kiếm du khách thiệt mạng trên hồ Baikal. Ảnh: Reuters

Baikal được biết đến là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới (hơn 1.600 m) và cũng là một trong những điểm du lịch hút khách tại Nga. Số lượng du khách Trung Quốc đến Nga tăng vọt trong những năm gần đây, sau khi Moscow và Bắc Kinh áp dụng chế độ miễn thị thực song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov, gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Trung Quốc, theo một tuyên bố trực tuyến được đăng tải trên trang web của Bộ vào ngày 21/2.

Anh Minh (Theo Reuters, SCMP)