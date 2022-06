Nga thu 20 tỷ USD từ xuất khẩu dầu trong một tháng

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng vọt trong tháng 5, lên khoảng 20 tỷ USD.

Báo cáo tháng được IEA công bố hôm nay cho thấy so với tháng 4, nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu tăng 11% trong tháng 5, lên 20 tỷ USD. Con số này đã quay về mức trước khi xung đột với Ukraine nổ ra, dù khối lượng xuất khẩu giảm 3%.

Khối lượng giảm chủ yếu do các sản phẩm từ dầu. Trong khi đó, dầu thô xuất khẩu tháng 5 tăng gần 500.000 thùng một ngày so với đầu năm nay, nhờ khách mua từ châu Á. "Cả Nga và Ấn Độ đều tăng mua mạnh dầu thô Nga", báo cáo của IEA viết.

Dầu thô và khí đốt là nguồn thu lớn nhất với Điện Kremlin. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2, các nước phương Tây và đồng minh đã áp nhiều lệnh trừng phạt nhằm siết nguồn thu của Nga.

Mỹ đã cấm nhập dầu Nga. Liên minh châu Âu và Anh thì công bố kế hoạch giảm dần nhập khẩu. Dù vậy, Nga đã tìm được các khách hàng mới từ châu Á để thay thế khách mua truyền thống ở châu Âu.

Dầu Nga được bán với giá thấp hơn 30% so với dầu Brent. Tuy nhiên, việc giá Brent năm nay đã tăng tới 60% phần nào bù đắp được điều này. Trong tháng 5, dầu Urals – loại dầu xuất khẩu chính của Nga – có giá trung bình 78,81 USD một thùng – tăng gần 12% so với tháng trước đó.

Dù vậy, Bloomberg cho rằng Nga chưa được hưởng hết lợi ích khi giá dầu tăng, do đồng ruble nước này cũng đang mạnh lên. Ruble đã tăng giá 15% so với USD tháng trước, do chính sách kiểm soát vốn làm hạn chế nhu cầu ngoại tệ.

Hà Thu (theo Bloomberg)