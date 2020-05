Nga thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới

Nga hôm nay ghi nhận thêm 9.709 trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 281.752, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới về số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong trên cả nước là 2.631, tăng 94 trường hợp so với hôm qua. Đây là lần thứ ba trong tuần này số ca nhiễm mới dưới 10.000, tuy nhiên số liệu của Nga kể từ đầu tháng 5 tới nay vẫn lên xuống thất thường nên giới chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định nước này đã bước vào xu hướng giảm số ca nhiễm.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ giúp một cụ bà qua đường ở Moskva, Nga, ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Những tiếng nói chỉ trích hoài nghi về tỷ lệ tử vong thấp mà Nga công bố, cáo buộc chính phủ đang báo cáo số người chết vì dịch bệnh không đúng với thực tế nhằm làm giảm quy mô cuộc khủng hoảng.

Giới chức y tế Nga cho rằng một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong thấp là việc số liệu chỉ tính những trường hợp chết trực tiếp do virus. Bên cạnh đó, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn so với các nước khác nên Moskva có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh cũng như xét nghiệm diện rộng.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov hôm 15/5 khẳng định Nga không giấu số ca tử vong trong đại dịch. "Với thống kê về nCoV, tôi đảm bảo với các bạn rằng giới chức Nga sẽ là những người cuối cùng muốn che giấu sự thật. Đây không phải câu nói đùa, đây là mạng sống của con người. Thật đáng phẫn nộ khi lợi dụng tình hình hiện tại để bôi nhọ danh dự của một quốc gia", ông nói.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4,7 triệu ca nhiễm nCoV, gần 314.000 người chết và hơn 1,8 triệu người đã hồi phục.

Vũ Hoàng (Theo AFP)