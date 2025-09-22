Nga tập kích Ukraine, nghi nhắm vào trận địa Patriot gần Kiev

Kiev nói Moskva huy động hơn 140 UAV trong cuộc tập kích ban đêm, truyền thông Nga nhận định một trong các mục tiêu là trận địa phòng không Patriot.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 141 máy bay không người lái (UAV), trong đó khoảng 80 chiếc là phi cơ tự sát dòng Geran-2.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu tổng cộng 132 phi cơ, nhưng 9 chiếc đã đánh trúng 7 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 8 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không tiết lộ những nơi bị UAV tập kích và thiệt hại cụ thể.

Video được người dân Ukraine ghi lại cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn, cũng như các đám khói lửa ở khu vực nghi là ngoại ô Kiev trong đêm.

Theo cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Ukraine, trận tập kích nhằm vào tỉnh Kiev đã khiến một người bị thương, làm hư hại một số chung cư và nhà riêng.

RusVesna, trang tin có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hàng chục UAV đã nhắm tới sân bay Boryspil gần thủ đô Kiev, được cho là một trong những nơi triển khai trận địa phòng không Patriot của quân đội Ukraine. "Ít nhất một UAV phản lực đã xuất hiện ở khu vực này trong thời gian diễn ra cuộc tập kích", trang tin Nga cho hay.

Oleh Hryhorov, tỉnh trưởng Sumy, cho biết trận tập kích UAV của Nga nhằm vào địa phương này đã khiến hai người bị thương, làm hư hại một số ngôi nhà và hạ tầng dân sự.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thêm rằng không quân Nga còn oanh tạc thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ của tỉnh cùng tên, và gây thương vong. Ivan Fedorov, tỉnh trưởng Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, nói rằng lực lượng Nga đã thả ít nhất 10 quả bom lượn vào thành phố, khiến ba người thiệt mạng, hai người bị thương, làm hư hại 15 chung cư và 10 công trình khác.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Sergey Aksyonov, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, cùng ngày cáo buộc quân đội Ukraine phóng UAV nhằm vào thị trấn Foros khiến 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương, làm hư hại khuôn viên một khu nghỉ dưỡng và một trường học. Mảnh UAV rơi xuống cũng gây hỏa hoạn gần thành phố biển Yalta.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã bắn hạ 114 UAV đối phương, trong đó có 10 chiếc ở bán đảo Crimea, 5 UAV trên biển Azov và hai chiếc tại Biển Đen. Các địa phương khác ghi nhận UAV Ukraine bị đánh chặn gồm tỉnh Rostov, Belgorod, Astrakhan, Yaroslavl, Volgograd, Kursk, Voronezh và vùng Krasnodar.

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có hệ thống đường sắt và hạ tầng năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công các cơ sở dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, RIA Novosti)