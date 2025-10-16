Nhiều vụ nổ xảy ra ở các thành phố lớn tại Ukraine, sau khi nước này cảnh báo Nga tập kích quy mô lớn và sử dụng tên lửa Kinzhal.

Không quân Ukraine rạng sáng nay phát báo động trên phạm vi cả nước, cho biết Nga đã triển khai tiêm kích hạng nặng MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Không lâu sau cảnh báo đầu tiên, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại các thành phố ở Ukraine, trong đó có Kharkov, Izium, Kropyvnytsky và Poltava.

Sau khi quân đội Ukraine kích hoạt báo động toàn quốc lần thứ hai, thành phố Kharkov và Chernihiv tiếp tục hứng chịu thêm loạt vụ nổ nữa.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố thông kê về các loại vũ khí xuất hiện trong đòn tập kích lần này, nhưng nói rằng Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo và hành trình, tên lửa siêu vượt âm cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga tập kích tên lửa quy mô lớn, Ukraine báo động toàn quốc Vụ nổ tại thành phố Chernihiv trong video đăng ngày 16/10. Video: X/DD_Geopolitics

Quân đội Nga gần đây tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Ukraine, gây ra thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quan trọng và mất điện trên diện rộng.

Đòn tập kích tên lửa quy mô lớn của Moskva nhằm vào Kiev hôm 10/10 làm hư hại một nhà máy nhiệt điện tại thành phố, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có điện sinh hoạt. Cuộc tấn công cũng khiến một người thiệt mạng và 24 người bị thương, theo giới chức Ukraine.

Nga nhiều lần khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng và hệ thống năng lượng phục vụ cho quân đội Ukraine, không tấn công mục tiêu dân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/10 kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngừng chiến dịch ở Ukraine, cho rằng xung đột đang khiến nhiều người Nga và Ukraine thiệt mạng, cũng như gây tổn hại đến hình ảnh của ông chủ Điện Kremlin.

Tổng thống Trump dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, trong đó hai lãnh đạo sẽ thảo luận về năng lực tập kích tầm xa và phòng không của Ukraine, cũng như khả năng Washington chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

Hỏa hoạn tại một công trình nghi trúng UAV tại tỉnh Chernihiv ngày 16/10. Ảnh: SES

Tổng thống Putin hồi đầu tháng tuyên bố chuyển Tomahawk hay tên lửa tương tự cho Ukraine là "giai đoạn leo thang mới", do nước này không thể vận hành vũ khí tinh vi như vậy nếu thiếu sự can thiệp trực tiếp của binh sĩ Mỹ. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)