Nga tập kích lớn kỷ lục vào Ukraine, lần đầu đánh trúng nhà chính phủ

Ukraine cho biết Nga phóng 810 UAV và 13 tên lửa tấn công nước này, đòn tập kích lớn nhất từ đầu xung đột, lần đầu đánh trúng trụ sở chính phủ nước này.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 9 tên lửa hành trình Iskander, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 810 máy bay không người lái (UAV) tự sát kèm mồi bẫy.

Cơ quan này tuyên bố các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. 9 tên lửa còn lại và 54 UAV đánh trúng 33 địa điểm, mảnh vỡ bị hạ rơi xuống 8 khu vực.

Đây là cuộc tập kích tên lửa, UAV có quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu chiến sự.

Phóng viên hãng thông tấn AFP tại hiện trường cho biết đám cháy lớn bốc lên từ nóc tòa nhà Nội các Bộ trưởng, tòa nhà chính của chính phủ Ukraine ở quận Pecherskyi tại thủ đô Kiev. Trực thăng được triển khai dội nước xuống mái nhà để chữa cháy, trong lúc lực lượng ứng phó khẩn cấp được điều động tới hiện trường. Đây là lần đầu tiên tòa nhà này bị tập kích kể từ đầu xung đột.

Hỏa hoạn tại tòa nhà chính của chính phủ Ukraine hôm 7/9. Ảnh: AFP

"Mái nhà và các tầng trên đã bị hư hại do cuộc tập kích của kẻ thù. Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy", Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết. "Chúng tôi sẽ sửa chữa lại tòa nhà, nhưng không thể lấy lại những sinh mạng đã mất".

UAV Nga còn tập kích trúng một số tòa nhà cao tầng khác ở thủ đô Kiev, trong đó đòn đánh vào một tòa chung cư 9 tầng tại khu vực phía tây thành phố đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Hơn 10 người cũng bị thương ở thủ đô, theo giới chức địa phương.

"Những cuộc tấn công gây chết người này, vốn diễn ra vào thời điểm nỗ lực ngoại giao thật sự lẽ ra đã có thể bắt đầu từ lâu, là tội ác có chủ đích và sẽ kéo dài cuộc xung đột", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Cuộc tập kích quy mô lớn của Nga diễn ra trong bối cảnh hơn 20 nước châu Âu cam kết sẽ giám sát thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sau khi chiến sự kết thúc, trong đó một số quốc gia sẵn sàng triển khai binh sĩ trên thực địa.

Kiev cho biết đảm bảo an ninh từ sự hiện diện của quân nhân phương Tây là yếu tố then chốt để Moskva không tấn công lần nữa trong tương lai. Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc quân đội phương Tây xuất hiện ở Ukraine là điều không thể chấp nhận, thêm rằng những binh sĩ này sẽ trở thành mục tiêu "hợp pháp".

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)