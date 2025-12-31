Nga tặng tranh chân dung cho em gái ông Kim Jong-un

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tặng bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bức chân dung như món quà năm mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/12 cho biết đã nhờ họa sĩ nổi tiếng Nikas Safronov vẽ tranh chân dung bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, làm quà tặng dịp năm mới 2026.

Đây là hành động đáp lễ của bà Zakharova sau khi nhận được một bình gốm sứ màu trắng, là món quà được bà Kim Yo-jong tặng thông qua Đại sứ Triều Tiên tại Nga.

Món quà từ bà Kim Yo-jong (trái) cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga và bức tranh vẽ chân dung bà Kim được tặng để đáp lễ. Ảnh: NK News

Trong bài viết, bà Zakharova cho biết dù không có mối quan hệ cá nhân với nữ quan chức Triều Tiên, cả bà lẫn họa sĩ Safronov đều cảm thấy bức tranh thể hiện được phong thái "cần thiết" đối với một phụ nữ ở cương vị của bà Kim: dịu dàng, nữ tính đi cùng sức mạnh và lòng cương trực.

Hoạt động trao đổi quà tặng mừng năm mới diễn ra giữa giai đoạn Moskva và Bình Nhưỡng năm nay tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực an ninh, ngoại giao lẫn kinh tế.

Vài ngày trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới 2026.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong thông điệp gửi Tổng thống Nga, ông Kim mô tả quan hệ song phương là "tài sản chung quý giá" của cả hai nước. Ông đồng thời cho rằng năm 2025 là một năm đầy ý nghĩa, khi hai nước "từng bước viết nên tiểu sử vĩ đại của liên minh", được củng cố từ "máu và sinh tử trên cùng chiến hào".

Thanh Danh (Theo Yonhap, NK News)