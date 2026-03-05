Nga sửa xong bệ phóng duy nhất cho phi hành gia

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo sửa xong Khu vực 31/6, bệ phóng duy nhất đang hoạt động của nước này cho các tàu chở phi hành gia.

Hơn 150 nhân viên từ Trung tâm Vận hành Hạ tầng không gian dưới mặt đất của Roscosmos và đại diện từ bốn nhà thầu tuần này đã hoàn tất công việc tại bệ phóng bị hư hại.

Roscosmos cho biết đã xử lý và sơn lại 2.350 m2 kết cấu, thay mới mọi cụm chốt, thay thế và hiệu chỉnh hoàn toàn thiết bị điện, kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận và hệ thống của buồng bảo trì (còn gọi là bệ dịch vụ, nằm trong rãnh thoát lửa của Khu vực 31/6 và thiết yếu trong quá trình chuẩn bị phóng tàu), hoàn thành hơn 250 m đường hàn. Nhiệm vụ khó khăn nhất là lắp đặt những bộ phận dài hơn 19 m, nặng 17 tấn của buồng bảo trì. Các chuyên gia đã phải phát triển một kỹ thuật đặc biệt cho nhiệm vụ này.

Khu vực 31/6 đang được chuẩn bị cho vụ phóng tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 22/3. Trong vụ phóng, tàu chở hàng Progress MS-33 sẽ bay lên tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nhiệm vụ ban đầu dự kiến triển khai cuối năm 2025, nhưng sau đó phải dời lịch.

Các chuyên gia sửa chữa Khu vực 31/6 tại Sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Ảnh: Roscosmos

Khu vực 31/6 thuộc sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) bị hư hại sau vụ phóng tàu Soyuz ngày 27/11/2025 nhằm đưa ba phi hành gia lên trạm ISS. Vụ phóng diễn ra thành công và ba phi hành gia đến đích an toàn, nhưng buồng bảo trì chịu hư hỏng nặng, khiến toàn bộ tổ hợp phóng không thể tiếp tục hoạt động.

Một số chuyên gia bên ngoài cho rằng có thể đã xảy ra sai sót bất thường trong khâu kiểm soát chất lượng. Russian Space Web từng ước tính việc sửa chữa buồng bảo trì có thể mất tới hai năm.

Tên lửa Soyuz phóng từ Khu vực 31/6 ngày 27/11/2025, đưa ba phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA/Bill Ingalls

Khu vực 31/6 hoạt động lần đầu vào tháng 1/1961, đến nay đã hỗ trợ hơn 400 vụ phóng. Nơi này được sử dụng riêng cho các chuyến bay chở người và hàng hóa của Nga lên trạm ISS từ năm 2020, sau khi Khu vực 1 ngừng hoạt động do thiếu kinh phí nâng cấp. Khu vực 1, còn gọi là "Khởi đầu của Gagarin", là nơi diễn ra chuyến bay vũ trụ chở người đầu tiên trên thế giới với phi hành gia Yuri Gagarin vào năm 1961.

Thu Thảo (Theo Space, Reuters)