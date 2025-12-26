Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

Quan chức Nga cho biết nước này sẵn sàng "chính thức hóa bằng văn bản" các cam kết về không tấn công NATO, bác bỏ lo ngại của phương Tây.

"Nga sẵn sàng chính thức hóa các cam kết dưới dạng văn bản ràng buộc về pháp lý. Hình thức cụ thể sẽ được quyết định thông qua những cuộc đàm phán, nhưng đó sẽ phải là đạo luật pháp lý quốc tế toàn diện", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 25/12, đề cập cam kết rằng Moskva sẽ không tấn công NATO.

Bà Zakharova khẳng định Nga vẫn để ngỏ "những cuộc đàm phán nghiêm túc trên cơ sở thực dụng và công bằng", đồng thời chỉ trích các nước phương Tây đã lựa chọn leo thang áp lực quân sự, chính trị và kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát biểu tại diễn đàn Valdai ở Moskva ngày 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng loạt bước đi của các nước phương Tây cuối năm 2024 và đầu năm nay đã làm gia tăng căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moskva và NATO.

Ông chỉ trích chính quyền cựu tổng thống Mỹ Joe Biden "bị ám ảnh với nỗ lực gây ra thất bại chiến lược với Nga", điều được một số thành viên NATO như Anh và Pháp ủng hộ, và thúc đẩy "tâm lý chiến tranh" ở châu Âu. Nhiều nước đã chạy đua củng cố sức mạnh quân sự với lý do là mối đe dọa từ Nga.

Thứ trưởng Ryabkov cũng bác bỏ ý tưởng rằng Nga có ý định tấn công các nước NATO hoặc Liên minh châu Âu. "Nga không theo đuổi mục tiêu gây hấn như những gì mà họ gán cho đất nước chúng tôi", ông nói, dẫn lời phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẵn sàng chính thức hóa các đảm bảo an ninh.

Thanh Tâm (Theo TASS, Reuters, Anadolu Agency)