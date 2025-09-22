Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START thêm một năm để thúc đẩy Nga - Mỹ đàm phán thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân.

"Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn trong hiệp ước New START thêm một năm kể từ ngày 5/2/2026", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm nay. Ông lưu ý điều này chỉ có hiệu lực nếu Mỹ có động thái đáp lại tương ứng.

Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra đề xuất này vì lợi ích của nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đối thoại với Washington về một hiệp ước thay thế New START.

Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về đề xuất từ lãnh đạo Nga.

Ông Putin còn cho biết Nga đang triển khai đúng tiến độ các kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ trên cơ sở đánh giá tình hình toàn cầu. Ông chủ Điện Kremlin lưu ý Moskva không tìm cách khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang và luôn ưu tiên giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao.

"Tôi muốn nhấn mạnh, và không ai nên nghi ngờ điều này, rằng Nga đủ khả năng ứng phó mọi mối đe dọa hiện hữu hay mới xuất hiện", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video từ Moskva ngày 20/9. Ảnh: AFP

New START, tên đầy đủ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới, là thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moskva và Washington về vũ khí hạt nhân. New START được Nga và Mỹ ký năm 2010, có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức. Hiệp ước dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026.

New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)