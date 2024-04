Nga rút lính gìn giữ hòa bình khỏi Nagorno-Karabakh

Điện Kremlin xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bắt đầu rút khỏi Nagorno-Karabakh, sau khi Azerbaijan giành lại vùng lãnh thổ này từ phe ly khai Armenia.

Truyền thông Azerbaijan tuần này đưa tin quân đội Nga cùng các xe bọc thép đã bắt đầu rút khỏi các cơ sở mà họ đồn trú ở Nagorno-Karabakh theo lệnh ngừng bắn năm 2020 do Moskva làm trung gian giữa Baku và Yerevan.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo ở Moskva hôm nay. "Đúng, đó là sự thật", ông Peskov nói, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Nagorno-Karabakh tách khỏi Azerbaijan từ khi lực lượng ly khai thân Armenia kiểm soát vùng này sau cuộc chiến đầu thập niên 1990. Hai bên nhiều lần đụng độ sau đó, đỉnh điểm là cuộc chiến năm 2020, giúp Azerbaijan giành lại một phần lãnh thổ từ phe ly khai.

Armenia tháng 11/2020 chấp nhận ký thỏa thuận ba bên với Azerbaijan và Nga để chấm dứt 6 tuần giao tranh ác liệt khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Nagorno-Karabakh. Nga sau đó điều 2.000 lính gìn giữ hòa bình đến khu vực để giám sát lệnh ngừng bắn.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh tháng 10/2023. Ảnh: AFP

Ngày 19/9/2023, Azerbaijan tiến hành chiến dịch tấn công phe ly khai tại Nagorno-Karabakh, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Một ngày sau đó, phe ly khai ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Azerbaijan, chấp nhận buông vũ khí và giải tán lực lượng.

Cuộc xung đột đã làm rạn nứt mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa Nga và Armenia, khi Moskva vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Azerbaijan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gần đây cho biết trên thực tế, Yerevan đã đình chỉ tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo. Ông nhiều lần chỉ trích Nga vì đã không can thiệp để hỗ trợ Armenia trước "hành vi gây hấn của Azerbaijan".

Yerevan cũng đã gia nhập Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), động thái buộc nước này phải bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông đến lãnh thổ Armenia. Ông Putin bị ICC phát lệnh truy nã do cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tháng trước cho biết đang đẩy nhanh đàm phán với Armenia, khẳng định hòa bình giữa hai nước đã rất gần sau nhiều năm xung đột.

