Ngã rẽ nào cho Djokovic năm 2026?

Ở đoạn cuối sự nghiệp, mùa 2026 là cơ hội tốt nhất cho tay vợt huyền thoại Novak Djokovic vô địch Grand Slam lần nữa.

"Tiến thoái lưỡng nan" là cụm từ nhiều người dùng để mô tả về tình trạng của Djokovic lúc này: giải nghệ thì chưa muốn, mà đánh tiếp cũng khó thắng. Nole mắc kẹt giữa sự xuất chúng của Carlos Alcaraz và một Jannik Sinner ổn định như máy móc.

Không quá khi nói rằng, Djokovic hiện là nạn nhân của chính sự vĩ đại mình tạo ra. Tay vợt Serbia vẫn đứng top đầu thế giới nhưng là vị trí thứ tư – một thứ bậc lạ lẫm với anh suốt hơn 15 năm qua. Kỹ năng hay đẳng cấp của Nole chẳng hề suy giảm, nhưng anh không còn là hình mẫu về sự bền bỉ, chắc chắn và thành công như trước. Ngoài Alcaraz cùng Sinner, lớp trẻ tài năng cũng đang nổi lên, ngày một trưởng thành.

Djokovic (trái) thắng Alcaraz ở tứ kết Australia Mở rộng 2025, trên sân Rod Laver, Melbourne hồi tháng 1 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Bất chấp vô vàn trở ngại chực chờ cản bước, Djokovic vẫn không từ bỏ, giữ ngọn lửa quyết tâm duy trì sự nghiệp với những kỷ lục vẫy gọi. Thực tế mùa 2025 chẳng phải quá tệ cho Nole. Lão tướng 38 tuổi đi tới bán kết của cả bốn Grand Slam, chạm mốc 100 danh hiệu và đôi lúc trình diễn thứ tennis gợi nhớ thời đỉnh cao. Vì thế danh xưng tay vợt giỏi thứ ba thế giới thuộc về Djokovic.

Giới chuyên môn vẫn đặt kỳ vọng, dù ít hơn trước đây, vào Djokovic ở mọi giải đấu, với lời cầu nguyện Nole không bị Alcaraz và Sinner bỏ lại quá xa. Hoặc chí ít, đó là điều Djokovic tin. Và khi niềm tin vẫn tồn tại trong bất cứ dạng thức nào, nhiều hay ít, Nole vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực.

Với người hâm mộ, họ không muốn thấy Djokovic dần lu mờ trên bản đồ quần vợt, để rồi đến các giải major mà còn chẳng được xếp hạt giống. Vị thế hiện tại vẫn đảm bảo cho Djokovic ứng viên vô địch hàng đầu ở mỗi sự kiện Alcaraz và Sinner không tham dự. Trên hết, tất cả đều ngóng chờ liệu Nole có thể chạm mốc 25 Grand Slam trong một năm mà nhiều khả năng cũng là cơ hội tốt nhất cuối cùng.

Thế nhưng quan điểm đó dường như không hề xuất hiện trong đầu Djokovic. Nole không bận tâm tới giới hạn người ta vạch ra cho anh. Cựu số một thế giới thoải mái công khai mục tiêu tham dự Olympic 2028 tại Los Angeles. Ở giải đấu gần nhất tranh tài tại Athens, Hy Lạp, Djokovic nói với phóng viên rằng sau tất cả những vinh quang có thể đạt được, việc kết thúc sự nghiệp ở Thế vận hội cùng lá cờ Serbia sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Djokovic đủ điều kiện tranh tài ở Olympic mà không cần chơi thêm Davis Cup. Thành tích của tay vợt 38 tuổi cũng đảm bảo cho anh suất tham dự trọn đời Grand Slam. Nhưng chính hai thứ ấy lại tạo tình thế phức tạp cho lịch thi đấu của Djokovic ở mùa 2028, khi anh vẫn nuôi hy vọng vô địch major. Chưa nói đến mục tiêu giành Grand Slam, chỉ riêng việc duy trì thể trạng và phong độ tốt thôi cũng đã là bài toán chẳng đơn giản với Djokovic nếu đặt tham vọng ở nhiều đấu trường trong thời gian ngắn.

Phía trước Djokovic là Australia Mở rộng, Grand Slam anh giành nhiều vinh quang nhất sự nghiệp với 10 danh hiệu. Năm ngoái, Nole đánh bại Alcaraz sau bốn set, song phải đánh đổi bằng việc bị rách cơ, nguyên nhân khiến anh phải bỏ cuộc trong trận bán kết gặp Alexander Zverev.

Đó là lần thứ hai trong chưa đầy sáu tháng, Djokovic phải rút lui giữa chừng khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Trước đó tại Roland Garros 2024, tay vợt Serbia bị rách sụn chêm đầu gối trong trận thắng Francisco Cerundolo, rồi không thể ra sân đấu Casper Ruud tại tứ kết. Djokovic, người từng là bậc thầy của những trận chiến khốc liệt và dường như bất khả xâm phạm, cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật khắc nghiệt của thời gian.

Djokovic trong trận gặp Zverev tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Các CĐV và có lẽ chính Djokovic hay đội ngũ của anh đang tự hỏi: làm thế nào để Nole có thể chơi bảy trận trong hai tuần Grand Slam ở đẳng cấp cao nhất? Liệu cơ thể Djokovic còn chịu nổi cường độ thi đấu đó không?

"Đó là câu hỏi quan trọng mà Djokovic có thể không nhìn nhận thực sự khách quan, bởi cậu ấy đang ở giai đoạn thi đấu vì ánh hào quang và di sản của mình", HLV nổi tiếng Craig Boyton nói trên trang tennis.com. "Ở giai đoạn này, tay vợt cảm thấy vẫn có thể làm được, giống như nhiều VĐV vĩ đại khác từng cố gắng chống lại thời gian. Djokovic cũng vậy".

Hiểm nguy cho Djokovic là nếu cố gắng quá mức, tay vợt sinh năm 1987 có thể làm hỏng cái kết viên mãn mà bản thân mong muốn. Djokovic đã và đang tìm mọi nguồn lực, từ sức mạnh tinh thần đến khoa học hiện đại, để kéo dài năng lực thi đấu, nhưng điều đó không thể loại bỏ dấu ấn tuổi tác, cũng như cái giá cơ thể phải trả sau mỗi trận đấu kéo dài. Ngay cả với một tay vợt trẻ, đó cũng vốn là thách thức lớn.

Dĩ nhiên, Djokovic có quyền cảm thấy mình đủ sức cạnh tranh. Kết quả mùa 2025 cho thấy Nole chỉ cách Grand Slam thứ 25 một cú sốc, hay một lần đối thủ chính sảy chân, hoặc đơn giản là chút may mắn. Ngoài việc trông chờ Sinner hay Alcaraz sai sót, bản thân Djokovic cũng cần duy trì nhịp thi đấu để giữ suất hạt giống, tránh gặp tay vợt mạnh từ sớm, đồng thời tạo đà tâm lý tốt hơn cho những trận chiến quan trọng.

Nói cách khác, Djokovic cần thi đấu nhiều hơn. Năm 2025, Nole chỉ đánh 13 giải. Dưới anh một bậc trong danh sách những tay vợt chơi ít nhất, Felix Auger-Aliassime cũng góp mặt tới 25 sự kiện.

Nhiều chuyên gia tin rằng, Djokovic khó đạt mục tiêu nếu tiếp tục kế hoạch tương tự. Họ cho rằng Djokovic nên tham gia ít nhất một giải khởi động trước mỗi Grand Slam, bởi như vậy cho phép cơ thể anh, ở độ tuổi gần 40, thích ứng dần với trạng thái thi đấu, thay vì bắt chính mình bước ngay vào cuộc chơi năm set. Nhưng mới đây, Nole lại vừa rút khỏi giải ATP 250 ở Adelaide khởi động cho Australia Mở rộng 2026, vì vấn đề thể trạng.

Djokovic từng 10 lần vô địch Australia Mở rộng, lần gần nhất là vào năm 2022. Ảnh: Reuters

Lịch trình di chuyển và thi đấu rút gọn, với nhiều thời gian trống hơn, có thể giúp cải thiện thể lực. Tuy nhiên, với tay vợt đã lớn tuổi như Djokovic, việc nghỉ quá nhiều chưa chắc đem lại hiệu quả, bởi hiệu suất, mức độ và điểm rơi phong độ của họ vốn đã rút ngắn. Nói cách khác, giới hạn về cơ thể sẽ buộc Djokovic phải tính toán kỹ lưỡng hơn về sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và thi đấu.

Những giải ATP 250 hoặc 500 với quy mô nhỏ hơn, ít áp lực hơn cùng thể thức ba set thắng hai, là những phương án Djokovic có thể cân nhắc để kéo dài sự nghiệp. Sau cùng, nếu Grand Slam trở thành cái đích quá sức chịu đựng, Djokovic vẫn còn Olympic 2028. Khi ấy, các sự kiện dưới Masters 1000 giống như bước đệm hoàn hảo cho Nole duy trì cảm giác nhằm hướng đến việc bảo vệ HC vàng trên đất Mỹ.

"Cá nhân tôi hiểu mọi người tò mò về ý định của tôi", Djokovic nói cuối năm ngoái tại Athens. "Tất nhiên ý nghĩ giải nghệ từng xuất hiện vài lần, nhưng cuối cùng, tôi quyết định tiếp tục. Đơn giản là tôi muốn làm điều mình muốn, theo cách của tôi, chứ không phải theo quan điểm người khác nghĩ tôi nên làm".

Những chia sẻ phù hợp trong hoàn cảnh thực tại của Djokovic. Làm mọi việc theo cách riêng vốn đã là nguyên tắc sống của chủ nhân 24 Grand Slam xuyên suốt hành trình đã biến anh thành biểu tượng quần vợt đương đại.

Vy Anh