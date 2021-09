Trước thềm 19/9 - ngày kỷ niệm 14 năm thành lập BEST Inc., đội ngũ lãnh đạo lẫn đội ngũ nhân viên đều hào hứng, quyết tâm duy trì hoạt động giao vận, đảm bảo thông suốt hàng hóa và hỗ trợ đắc lực người mua lẫn nhà bán hàng trong dịch cao điểm. Ông Johnny Chou - nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn - được đa số nhân viên ví như "thuyền trưởng", tầm nhìn sâu rộng, lèo lái "con thuyền" BEST ra khơi, vượt mọi bão tố.

BEST Inc. ra đời vào ngày 19/9/2007, khi ấy Johnny Chou và nhân viên không ngừng bàn luận, hy vọng về tương lai tươi sáng.

Với tầm nhìn này, năm 2007, Johnny quyết định thành lập tập đoàn BEST Inc. - chủ trương ứng dụng công nghệ độc quyền (BEST Cloud) để mở rộng quy mô hoạt động và tạo nền tảng cho công ty theo kịp đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành logistics trong tương lai.



"Tôi thấy mình rất may mắn, từ những nghiên cứu sơ khai thuở đầu, khởi nghiệp thành công sau đó, xu hướng thời đại thay đổi, tốc độ phát triển của công nghệ, sự hỗ trợ của đối tác hay cổ đông đều đồng lòng ủng hộ", Johnny bày tỏ.



Năm 2008, đơn vị chính thức giới thiệu chuỗi BEST Supply Chain, góp phần kết nối các nhà cung ứng, doanh nghiệp bán lẻ với người tiêu dùng. Một năm sau đó mạng lưới vận hành được BEST Inc. phát triển nhanh chóng. Từ đây, hoạt động của doanh nghiệp ổn định, liên tiếp mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác như: chuyển phát nhanh BEST Express (năm 2010), vận tải BEST Freight (2012), BEST Capital (2013)...



Chiều 20/9/2017, tại sàn giao dịch nhộn nhịp của Sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), ban công nhỏ nổi tiếng toàn cầu bị chiếm trọn bởi màu đỏ rực rỡ. Phía dưới gam đỏ và chữ BEST Inc. màu trắng. Logo tiếng Trung và tiếng Anh của thương hiệu đặc biệt bắt mắt.



"Đêm đó, tập đoàn chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York, với số tiền 450 triệu USD, trở thành dự án IPO lớn nhất trong năm", Johnny nhớ lại.



21h30 giờ Bắc Kinh, tiếng chuông niêm yết vang lên. Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc Johnny Chou bấm chuông và nụ cười luôn thường trực trên môi ông. Sau 10 năm thành lập tập đoàn, "thuyền trưởng của BEST" đã đưa đội ngũ của mình viết nên câu chuyện thịnh vượng ở phố Wall.