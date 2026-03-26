Nga phóng vệ tinh tạo mạng lưới Internet cạnh tranh Starlink

Hệ thống Rassvet do chính phủ Nga cấp vốn bắt đầu triển khai 16 vệ tinh đầu tiên để cung cấp kết nối Internet và đặt mục tiêu đạt 900 vệ tinh những năm tới.

Các mẫu vệ tinh internet của Nga. Ảnh: Bureau 1440

Theo Moscow Times, Nga bắt đầu thực hiện kế hoạch thiết lập mạng lưới Internet vệ tinh nội địa nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX từ năm 2020. Đối tác công nghệ của chính phủ Nga trong dự án là Bureau 1440, đơn vị hàng không vũ trụ tư nhân. Bureau 1440 đã thực hiện các đợt phóng thử vào tháng 6/2023 và 5/2024.

Việc phóng 16 vệ tinh đầu tiên ngày 24/3 tạo nền móng cho chùm vệ tinh dự kiến đạt 900 vào năm 2035. Hệ thống có tên Rassvet, dự kiến mở rộng lên 250 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) năm tới.

Alexei Shelobkov, Giám đốc điều hành của ICS Holding, công ty mẹ của Bureau 1440, cho biết việc triển khai Rassvet cần thêm hàng chục đợt phóng nữa. Ước tính họ cần thực hiện khoảng 15 đợt phóng, mỗi đợt 16 vệ tinh để đạt 250 vệ tinh năm 2027.

Chính phủ Nga được cho là đã chi khoảng 1,26 tỷ USD nhằm phát triển Rassvet. Quy mô 900 vệ tinh của Rassvet được đánh giá khiêm tốn so với mạng lưới của các quốc gia khác. Tại Mỹ, SpaceX Starlink có khoảng 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và đặt mục tiêu vượt mốc 30.000 trong tương lai, còn Amazon Leo cũng đã phóng hơn 200 vệ tinh và hướng tới con số 3.200. Liên minh châu Âu cũng đang có những kế hoạch riêng để xây dựng mạng lưới vệ tinh độc lập.

Huy Đức (Theo Tom's Hardware)