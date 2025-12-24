Nga phát lệnh bắt cựu Vua cờ Kasparov

NgaNga phát lệnh bắt giữ vắng mặt cựu Vua cờ Garry Kasparov, cáo buộc ông biện minh và cổ vũ khủng bố qua các phát ngôn công khai liên quan đến Tổng thống Vladimir Putin.

Quyết định được Tòa án quận Zamoskvoretsky, Moskva, ban hành ngày 23/12 và sẽ có hiệu lực từ 26/12, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Garry Kasparov tại giải Clutch Chess ở St Louis, Missouri, Mỹ ngày 13/10/2025. Ảnh: STCC

Theo thông báo của tòa án, biện pháp ngăn chặn sẽ được áp dụng đối với Kasparov là giam giữ hai tháng nếu ông bị bắt trên lãnh thổ Liên bang Nga hoặc bị dẫn độ về nước. Lệnh bắt được ban hành trong bối cảnh chính quyền Nga tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những nhân vật đối lập sống ở nước ngoài.

Kasparov bị truy tố theo Khoản 2, Điều 205.2 Bộ luật Hình sự Nga, với cáo buộc "công khai biện minh cho khủng bố thông qua mạng thông tin và viễn thông, bao gồm internet". Theo quy định, tội danh này có khung hình phạt từ 5 đến 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm một số chức vụ hoặc tham gia một số hoạt động trong thời hạn tối đa 5 năm.

Tòa án cho biết Kasparov đã bị đưa vào danh sách các cá nhân bị coi là "khủng bố và cực đoan" tại Nga. Trước đó, Bộ Tư pháp Nga đã gán ông vào danh sách "đặc vụ nước ngoài" từ tháng 5/2022.

Vụ việc được xử lý theo hình thức xét xử vắng mặt do Kasparov không có mặt tại Nga. Ông đang sinh sống ở nước ngoài và không trở về Nga trong nhiều năm qua.

Sau khi thông tin về lệnh bắt được công bố, Kasparov đã phản hồi trên mạng xã hội. "Lại nữa sao. Phản đối một nhà nước khủng bố sẽ bị coi là khủng bố", ông viết.

Kasparov 62 tuổi, giữ ngôi Vua cờ thời 1985-2000, và sở hữu kỷ lục đứng vị trí số một thế giới trong hơn 21 năm. Ông được coi là kỳ thủ giỏi nhất mọi thời, theo số một thế giới hiện tại Magnus Carlsen. Sau khi giải nghệ, Kasparov tham gia hoạt động chính trị và trở thành tiếng nói chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và chính quyền Nga. Ông từng sống tại Mỹ và Croatia.

Kasparov giải nghệ cách đây 20 năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn dự một vài siêu giải, chủ yếu tại Mỹ và Croatia.

Xuân Bình (theo TASS, AS)