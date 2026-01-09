Nga - Pháp trao đổi tù nhân

Moskva trả tự do cho một nhà nghiên cứu người Pháp để đổi lấy công dân Nga là vận động viên bóng rổ đang bị Paris giam.

"Đồng hương của chúng ta, Laurent Vinatier, đã được tự do và quay trở về Pháp. Tôi xin chia sẻ niềm vui với gia đình và những người thân yêu của ông ấy", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/1 thông báo.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói Laurent Vinatier được Moskva trả tự do để đổi lấy cầu thủ bóng rổ Daniil Kasatkin. Video do FSB công bố cho thấy Vinatier mặc đồ đen và mang theo túi xách lớn khi ra tù. Ông lên ôtô để di chuyển đến sân bay rồi lên chính phi cơ vừa chở Kasatkin về Nga. Nguồn tin của hãng thông tấn AFP nói ông về đến Paris vào ngày 8/1.

Nga đổi nhà khoa học Pháp lấy cầu thủ bóng rổ Vinatier ra tù và lên máy bay vừa chở Kasatkin về Nga trong video đăng ngày 8/1. Video: FSB

Vinatier, 49 tuổi, bị bắt tại Nga vào tháng 6/2024 khi đang thu thập thông tin về hoạt động quân sự của Moskva, theo các công tố viên. Ông sau đó bị tuyên phạt ba năm tù giam với lý do không đăng ký là "đặc vụ nước ngoài", đồng thời đối mặt với các cáo buộc mới về gián điệp, có thể khiến nhà nghiên cứu này phải chịu án tù lên tới 20 năm.

Là chuyên gia về Nga và Liên Xô, Vinatier đã viết hơn 10 bài báo khoa học và từng có kinh nghiệm làm việc tại NATO cũng như Nghị viện châu Âu. Vào thời điểm bị bắt, ông đang làm việc cho Trung tâm Đối thoại Nhân đạo, tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chuyên hòa giải xung đột bên ngoài các kênh ngoại giao chính thức, đặc biệt là liên quan đến Ukraine.

Trong quá trình xét xử, Vinatier đã nhận tội và xin được hưởng án "khoan hồng". FSB cho biết ông được "ân xá" theo sắc lệnh của Tổng thống.

Kasatkin, 26 tuổi, bị bắt tại sân bay ở Paris vào tháng 6/2025 theo đề nghị của Mỹ. Washington cáo buộc anh tham gia một nhóm tin tặc chuyên dùng mã độc để tống tiền, song vận động viên này bác bỏ. Luật sư của Kasatkin cho biết anh không có kiến thức chuyên môn về máy tính và thiết bị của anh đã bị tội phạm mạng tấn công.

Điện Kremlin tháng trước thông báo đã đưa ra đề nghị với Pháp về Vinatier, làm dấy lên hy vọng ông sẽ được trả tự do. Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Moskva bắt công dân của họ để làm quân bài mặc cả, đổi lấy người Nga bị giam ở châu Âu và Mỹ vì nghi là tội phạm mạng hoặc gián điệp.

