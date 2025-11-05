Nga phản bác cáo buộc của ông Trump về thử vũ khí hạt nhân

Điện Kremlin khẳng định Moskva trong những thập kỷ gần đây không thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân nào, sau khi Tổng thống Trump đưa ra cáo buộc.

"Chúng tôi cần được phía Mỹ làm rõ thêm. Nga và Trung Quốc chưa nối lại bất kỳ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào. Hơn nữa, cả Moskva và Bắc Kinh đều khẳng định mọi quốc gia cần tiếp tục tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận ngày 4/11.

Ông Trump hôm 30/10 viết trên Truth Social "đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng" với những nước đang có các cuộc thử nghiệm tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS được công bố ba ngày sau, Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc bí mật thử nghiệm hạt nhân "ở sâu trong lòng đất".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh sau đó khẳng định Bắc Kinh duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng vệ và vẫn tuân thủ cam kết đình chỉ thử nghiệm hạt nhân. Ông Peskov khẳng định các vụ phóng thử tên lửa Burevestnik hay ngư lôi Poseidon gần đây của Nga không có bước kích nổ đầu đạn.

"Thật sự chúng tôi không thể hiểu chính xác ý mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn nói là gì", người phát ngôn Điện Kremlin bình luận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Mỹ đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1992, trong khi Nga và Trung Quốc cũng chưa tiến hành bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào lần lượt từ cột mốc 1990 và 1996.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cuối tuần qua giải thích với đài Fox rằng quyết định mới của ông Trump "không đồng nghĩa Mỹ sẽ tiến hành các vụ nổ hạt nhân", mà chỉ một số thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của các bộ phận cũ trong kho vũ khí. Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn chưa đích thân giải thích cụ thể ý tưởng của mình.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ khoảng 5.177 đầu đạn, còn Trung Quốc có gần 600. Triều Tiên là quốc gia duy nhất đã tiến hành thử hạt nhân kể từ thập niên 1990, nhưng cũng tuyên bố chấm dứt hoạt động này vào năm 2018 sau khi đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân.

