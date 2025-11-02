Nga nói Tomahawk không thể mang lại hòa bình cho Ukraine

Moskva cảnh báo Tomahawk sẽ không giúp chấm dứt xung đột Ukraine, giữa tin đồn Lầu Năm Góc sẵn sàng đưa vũ khí này vào danh sách viện trợ cho Ukraine.

"Thực tế cho thấy, việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không mang lại giải pháp hòa bình. Hành động như vậy còn trái với những cam kết tranh cử của chính quyền Mỹ đương nhiệm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/11 trả lời họp báo, đề cập thông tin trên đài CNN rằng Lầu Năm Góc đã sẵn sàng chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Bà Zakharova đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), cho rằng các nước này "chỉ biết đầu tư thêm tiền cho Kiev" để kéo dài chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine "đang tiến hành các hành động khủng bố" nhắm vào công dân Nga, "những người mà họ biết rõ là dân thường nhưng vẫn tấn công".

Tên lửa Tomahawk rời bệ mặt đất trong thử nghiệm tại bang California, Mỹ, tháng 8/2019. Ảnh: BQP Mỹ

Truyền thông Mỹ hôm 31/10 dẫn ba nguồn tin quan chức Mỹ và châu Âu tiết lộ Lầu Năm Góc đã thông báo với Nhà Trắng rằng kế hoạch viện trợ Tomahawk sẽ không ảnh hưởng đến kho vũ khí quốc gia. Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump.

Tomahawk là loại tên lửa có tầm bắn khoảng 1.600 km, thường được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, về lý thuyết đủ khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev mong muốn sở hữu loại vũ khí này để tăng cường năng lực răn đe, cho rằng sự xuất hiện của Tomahawk có thể buộc Moskva đàm phán hòa bình thực chất.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi tháng 10 không ủng hộ viện trợ Tomahawk cho Ukraine, nhấn mạnh Mỹ "không muốn cho đi những vũ khí cần thiết để tự bảo vệ đất nước". Một số quan chức châu Âu cho rằng đánh giá mới từ Lầu Năm Góc đã xóa bỏ mọi lý do khiến ông Trump do dự.

Tổng thống Trump từng tuyên bố mong muốn làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song các cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm nay, bao gồm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska và các cuộc đàm phán tại Istanbul, đều chưa đạt được đột phá.

Tuần trước, ông Trump đã hoãn kế hoạch gặp ông Putin tại Budapest và ban hành thêm các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định sẽ mở rộng khả năng tấn công tầm xa trước cuối năm nay để "kết thúc chiến sự với những điều kiện công bằng" cho Kiev.

Thanh Danh (Theo TASS, RT, CNN)