Nga nói tên lửa Burevestnik 'không ảnh hưởng quan hệ với Mỹ'

Điện Kremlin khẳng định Nga thử tên lửa Burevestnik vì lợi ích quốc gia, cho rằng sự kiện sẽ không gây thêm căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

"Sự kiện này không có yếu tố nào gây căng thẳng hay ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và Mỹ, đặc biệt là khi quan hệ đang ở mức tối thiểu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm nay khi đề cập cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.

Ông Peskov khẳng định Moskva luôn sẵn sàng thiết lập các kênh đối thoại và duy trì quan hệ với Washington, nhưng cho rằng mọi hoạt động luôn phải phục vụ lợi ích quốc gia của Nga. "Đó là điều đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra", ông cho hay.

Quan chức Nga nhấn mạnh rằng nỗ lực phát triển tên lửa Burevestnik "phù hợp với mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia", đặc biệt trong tình hình căng thẳng hiện nay. "Các nước châu Âu đang trong trạng thái bài Nga dữ dội, hung hăng và muốn xung đột. Chúng tôi phải làm mọi điều để bảo vệ an toàn cho chính mình", ông cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Quan chức Điện Kremlin lưu ý rằng chuyến thăm Mỹ của ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, là "bước nhỏ trên chặng đường dài" nhằm cải thiện hợp tác giữa hai nước, khẳng định những cuộc tiếp xúc không chính thức là một phần quan trọng với tiến trình đối thoại.

Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì thử tên lửa mới như Burevestnik, đồng thời nói rằng Moskva biết Washington đang triển khai "một tàu ngầm hạt nhân, loại tốt nhất thế giới" ngay ngoài khơi bờ biển Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm cuối cùng với tên lửa Burevestnik, đồng thời ra lệnh chuẩn bị hạ tầng cần thiết để đưa vào biên chế quân đội. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho hay cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 21/10 và tên lửa đã bay được 14.000 km trong vòng 15 giờ.

Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Tên lửa Burevestnik tại nhà máy lắp ráp trong ảnh công bố tháng 7/2018. Ảnh: BQP Nga

Lò phản ứng hạt nhân cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận cho tên lửa, giúp nó về lý thuyết có thể bay liên tục trong nhiều năm nếu các hệ thống dẫn đường và thiết bị điện tử hoạt động ổn định. Đây là lý do khiến Burevestnik sở hữu "tầm bay không giới hạn".

Trong quá trình bay, Burevestnik còn liên tục đổi hướng nhằm vòng tránh các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không trên biển. Đây được coi là tính năng quan trọng, nhất là khi tên lửa có tầm bắn không giới hạn. Nó có thể bay vòng qua mọi tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những hướng bất ngờ.

Không quân Mỹ năm 2020 công bố báo cáo về Burevestnik, nhận định loại tên lửa này sẽ giúp Nga sở hữu vũ khí "độc nhất vô nhị với năng lực tấn công xuyên lục địa".

Vũ Hoàng (Theo TASS, Reuters)