Nga nói động lực từ thượng đỉnh Trump - Putin đã 'biến mất'

Nga cho biết động lực hướng tới thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin - Trump tại Alaska đã không còn nữa.

"Thật không may, chúng tôi phải thừa nhận rằng động lực mạnh mẽ được tạo ra ở Anchorage nhằm hướng tới các thỏa thuận... phần lớn đã biến mất", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay cho hay, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Donald Trump tại thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ, hồi tháng 8.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, hồi tháng 10/2023. Ảnh: Reuters

"Đây là hậu quả của những hoạt động phá hoại, chủ yếu từ phía châu Âu", ông nói thêm.

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska đến nay đều thất bại, trong khi cả Moskva và Kiev đều liên tục thực hiện những cuộc tập kích dữ dội vào lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Trump, người cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine "trong vòng 24 giờ" sau khi nhậm chức, ngày càng tỏ ra thất vọng với Nga, cho rằng Moskva đang cố gắng kéo dài thời gian và không thực sự muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tháng trước nói với kênh Fox News rằng Washington đang cân nhắc chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev, động thái mà Tổng thống Putin mô tả là "cấp độ leo thang hoàn toàn mới".

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump tại Alaska ngày 15/8. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo việc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây ra những hậu quả "nghiêm trọng" và thúc giục Mỹ xem xét lại quyết định.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga Andrei Kartapolov tuyên bố Moskva sẽ "phản ứng cứng rắn" nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo ông, tên lửa Tomahawk không thể thay đổi bất cứ điều gì trên chiến trường vì Mỹ chỉ có thể chuyển chúng với số lượng nhỏ, ở mức hàng chục chứ không phải hàng trăm quả.

"Chúng tôi hiểu rõ về những tên lửa này, cách chúng bay, cách bắn hạ chúng. Chúng tôi từng tiếp xúc với chúng ở Syria, vì vậy chúng chẳng có gì mới. Thay vào đó, bên gặp rắc rối sẽ là những người cung cấp và sử dụng chúng", ông nói.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)