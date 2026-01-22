Nga nói Đan Mạch dọa thu hồi đất của đại sứ quán

Đại sứ Nga cho biết Đan Mạch đe dọa thu hồi khu đất đặt trụ sở đại sứ quán Nga, khi Copenhagen và Moskva "đối đầu ngày càng gay gắt".

Đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin trong cuộc phỏng vấn với TASS ngày 20/1 cho biết đại sứ quán Nga ở đây đang hoạt động trong điều kiện gặp nhiều cản trở, áp lực từ giới chức Đan Mạch, mô tả đây là trạng thái "bị cô lập trên thực tế".

"Do các động thái áp đặt từ chính phủ Đan Mạch, phái bộ ngoại giao Nga đã phải cắt giảm nhiều nhân sự, văn phòng thương mại bị đóng cửa. Hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga bị hạn chế", ông Barbin nói.

Đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Đan Mạch năm 2023 đã yêu cầu Nga giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán ở Copenhagen. Trước đó, Đan Mạch cũng buộc phải giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán của họ ở Moskva, sau khi hai bên không đạt thỏa thuận về cấp visa cho các nhà ngoại giao Đan Mạch.

Theo ông Barbin, các hoạt động thường nhật như xin cấp và gia hạn giấy tờ ngoại giao cho nhân viên đại sứ quán, sử dụng dịch vụ ngân hàng, bảo trì cơ sở vật chất hiện trở nên "vô cùng khó khăn".

"Văn phòng Thị trưởng Copenhagen đang đe dọa sẽ thu hồi khu đất tại nơi đặt trụ sở của đại sứ quán", ông Barbin cho hay.

Đại sứ quán Nga tại Copenhagen nằm ở số 5 Kristianiagade, khu Indre Østerbro của Copenhagen, là một trong những tòa nhà ngoại giao hoành tráng nhất tại Đan Mạch. Công trình này vốn là một dinh thự lịch sử có tên gọi Cung điện Otto Mønsted, được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 2.000-2.500 m².

Tòa nhà đại sứ quán Nga ở Copenhagen. Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch

Đại sứ Nga nói thêm lập trường đối đầu ngày càng gay gắt của Copenhagen đối với Moskva đang khiến việc duy trì quan hệ song phương bình thường giữa hai nước trở nên bất khả thi.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin từ đại sứ Barbin.

Đan Mạch hồi tháng 9/2025 tuyên bố sẽ trang bị vũ khí chính xác tầm xa đầu tiên "trong bối cảnh Nga là mối đe dọa nhiều năm tới". Vài ngày sau, loạt sân bay, căn cứ quân sự Đan Mạch phát hiện drone lạ. Thủ tướng Mette Frederiksen nghi ngờ Nga đứng sau sự việc.

Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch bác bỏ cáo buộc trên, mô tả sự việc là "hành động khiêu khích được dàn dựng" nhằm tạo lý do leo thang căng thẳng, và những suy đoán rằng Moskva liên quan đến các drone lạ là "vô lý".

Đức Trung (Theo TASS, Moscow Times, AFP)