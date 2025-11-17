Ngã nhào vì bùn rơi xuống phố ở Hà Nội

Đang di chuyển trên phố Tôn Đức Thắng, một số người dân ngã xuống đường khi bùn nhão từ xe chở vật liệu bất ngờ rơi xuống.

Khoảng 22h ngày 16/11, tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều người bị ngã xuống đường, quần áo và xe máy lấm lem vì dính bùn đất.

Bùn rơi vãi chiếm nửa lòng đường. Ảnh: Đức Minh

Anh Cường, một trong số người bị dính bùn đất, cho biết đang di chuyển từ đường Tôn Đức Thắng vào phố Nguyễn Thái Học thì bị bùn trên xe bắn ra từ phía sau, rơi trúng kính mắt, khiến anh ngã xuống đường. Sau khi ngã, bùn bắn hết lên xe khiến không thể hoạt động trở lại.

Thời điểm bùn rơi, ngoài anh Cường còn ít nhất 5 người khác cũng bị ngã hoặc văng bùn kín người và phương tiện. Có người bị xây xước chân tay.

Trên phố Tôn Đức Thắng, một nửa lòng đường, kéo dài khoảng 15 m trải đầy bùn đất nhão. Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải cử người ra đứng cảnh báo, thu dọn và hướng dẫn người dân di chuyển.

Xe và người dính bùn rơi xuống từ xe vật liệu. Ảnh: Đức Minh

Ngày 17/11, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám rà soát camera, truy tìm ôtô tải làm đổ bùn nhão ra phố.

Theo Nghị định 168/2024, với hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm còn bị buộc phải thu dọn vật liệu, chất thải và khôi phục tình trạng ban đầu của đường bộ.

Việt An