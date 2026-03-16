Ngã nhào vì bùn đất trên phố Hà Nội

Hàng chục người bị ngã, có người phải nhập viện khi di chuyển trên đường Tô Hiệu, Quang Trung do nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường.

Khoảng 7h ngày 16/3, khi chở con đi học trên đường Tô Hiệu đoạn gần metro Hà Đông, mẹ con chị Thu Thủy, trú phường Hà Đông bị ngã. Mặt đường trơn trượt do nhiều bùn đất rơi vãi. May mắn hai mẹ con chỉ bị xây xước, nhưng quần áo thì bẩn, phải qua về nhà, chị Thủy cho biết.

Hàng chục người cũng bị ngã trên đường Tô Hiệu giống mẹ con chị Thủy. Chị Việt Trinh đang lái ôtô thì một thanh niên ngã ngay trước bánh xe. "May tôi phanh kịp, không đã xảy ra tai nạn", chị Trinh kể.

Một em học sinh ngã ra đường, sáng 16/3. Ảnh: Bùi Thủy

Trước đó 22h ngày 14/3, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Chinh, phường Hà Đông cũng bị ngã khi chạy xe máy trên đoạn đường Tô Hiệu. Thấy nhiều người dính bùn, chồng chị đã chủ động đi chậm, nhưng vẫn bị trượt bánh. "Cú ngã khiến chồng tôi nhập viện do vỡ xương chầy, tụ dịch gối, phải mổ", chị Chinh chia sẻ.

Theo người dân, nhiều ngày qua, đoạn đường Tô Hiệu thường xuyên có rất nhiều xe ben chở đất chạy từ 11h đêm cho tới sáng. Nhiều xe không che chắn kỹ khiến đất rơi xuống đường, khi mưa tạo thành lớp bùn nhão tràn ra đường, nhưng không có người xúc rửa, dọn dẹp.

Nhiều trường hợp ngã ngay trước đầu xe ôtô trên đường Tô Hiệu. Ảnh: Nguyễn Trường

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Quang Trung, kết nối với Tô Hiệu. Sáng 16/3, đoạn đường từ số nhà 227 đến 241 có hàng chục người bị ngã do bùn đất rơi vãi, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai phải gửi xe ở cửa hàng bên đường để vào viện kiểm tra.

Thấy nhiều người ngã, một số hộ dân ven đường phải lấy cành cây, thùng carton viết chữ cảnh báo.

Xe và người đổ nhào trên đường Quang Trung, trưa 16/3. Ảnh: Xuân Hoa

Trưa nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng liên quan thu dọn bùn đất trên mặt đường, đồng thời xác minh phương tiện chở đất làm rơi vãi để xử lý.

Hiện chưa rõ nguồn đất rơi vãi, song theo nhiều người dân, bùn đất có thể xuất phát từ một điểm tập kết trên khu vực phố Hà Trì. Các xe muốn vào khu vực tập kết phải di chuyển qua đường Tô Hiệu, Quang Trung.

Theo Nghị định 168/2024, với hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm còn bị buộc phải thu dọn vật liệu, chất thải và khôi phục tình trạng ban đầu của đường bộ.

Việt An