Nga nghi triển khai UAV ở Đức để theo dõi vũ khí chuyển đến Ukraine

Nga hoặc lực lượng ủy nhiệm đang dùng UAV theo dõi các tuyến đường để Mỹ và đồng minh chuyển vũ khí đến Ukraine, theo các quan chức phương Tây.

Truyền thông Mỹ hôm 28/8 dẫn lời các quan chức nước này và châu Âu tiết lộ sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) trên những tuyến đường vận chuyển vũ khí tại miền đông Đức có thể giúp Nga thu thập nhiều thông tin tình báo, hỗ trợ hoạt động phá hoại hoặc mang lại lợi thế cho các đơn vị tham chiến tại Ukraine.

Các quan chức quốc phòng phương Tây ngày càng lo ngại về hoạt động của UAV chưa rõ nguồn gốc tại Đức, chủ yếu ở bang miền đông Thuringia. Một phát ngôn viên quân đội Đức cho biết UAV hoạt động gần các căn cứ quân sự nước này là "rủi ro an ninh đáng kể".

Theo tờ WirtschaftsWoche, một số UAV "được sản xuất tại Iran". Các quan chức tình báo Đức tin rằng nhiều chiếc trong số này có thể cất cánh từ những tàu di chuyển trên Biển Baltic.

Xe tăng Abrams Mỹ chuyển tới Grafenwoehr, Đức, tháng 5/2023. Ảnh: US Army

Các quan chức Mỹ cũng xác nhận UAV không rõ nguồn gốc đang hoạt động tại Đức, song không thể xác định bên nào vận hành chúng. Họ tin rằng những UAV này có thể được điều khiển bởi đặc vụ Nga hoặc những người cộng tác với tình báo nước này.

Seth Jones, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định Nga có thể dùng UAV để tìm hiểu công ty nào đang sản xuất vũ khí cho Ukraine, cũng như các lô hàng được chuyển vào Ba Lan rồi đến Ukraine ra sao.

"Triển khai UAV giám sát nhiều khả năng liên quan đến hoạt động tình báo chiến trường. Điều này nhằm giúp quân đội Nga hiểu rõ hơn về loại vũ khí mà họ sẽ phải đối phó và thời điểm đối mặt chúng", Jones nói.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không bình luận.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Đức nói đã biết thông tin, đánh giá "mối đe dọa của Nga với an ninh châu Âu là rất nghiêm trọng" và nhấn mạnh Berlin đang theo dõi tình hình. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận UAV bay qua các cảng biển, cơ sở đường sắt không phải là điều bất ngờ. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm được gì nhiều với vấn đề này", ông nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thông tin trên là giả mạo. "Thật khó để tưởng tượng điều này. Nếu nó thực sự xảy ra, Đức sẽ thấy rõ và khó lòng giữ im lặng", ông nói khi được hỏi liệu Nga có theo dõi các chuyến hàng vũ khí chuyển qua Đức hay không.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)