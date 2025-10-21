Nga nêu lý do Hungary là nơi diễn ra cuộc gặp Putin- Trump

Điện Kremlin nói Hungary được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp Putin - Trump do Thủ tướng Orban có quan hệ tốt với cả hai lãnh đạo.

"Thủ tướng Hungary Viktor Orban có quan hệ nồng ấm với Tổng thống Donald Trump và mối quan hệ mang tính xây dựng với Tổng thống Vladimir Putin", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 20/10, khi giải thích vì sao Hungary được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ông Peskov thêm rằng công tác chuẩn bị cho chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh đang được thực hiện, trong đó có cả chuẩn bị những văn kiện dự kiến được hai lãnh đạo ký kết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Kazan hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận về khả năng đại diện Ukraine hay Liên minh châu Âu (EU) xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh. Ông chỉ trích rằng lập trường của Kiev "vẫn còn mâu thuẫn" và không đóng góp cho nỗ lực hòa bình.

Thủ tướng Orban trước đó cho biết Hungary sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ phản ánh lập trường độc lập của nước này trong EU. "Chúng tôi là những người duy nhất ở châu Âu ủng hộ hòa bình", ông nói.

Thủ tướng Viktor Orban tại Copenhagen, Đan Mạch, hôm 2/10. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 16/10, Tổng thống Trump đã khen ngợi Thủ tướng Orban, mô tả đây là "lãnh đạo mà chúng tôi quý mến" và đề cao cách ông điều hành Hungary.

Tổng thống Mỹ tuần trước thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga tại thủ đô Budapest của Hungary trong vòng hai tuần tới, sau khi hai bên có cuộc điện đàm "rất hiệu quả". Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh cuộc gặp để xem xét có thể chấm dứt xung đột Ukraine hay không.

Tổng thống Ukraine sau đó tuyên bố sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh tại Hungary nếu được mời.

Ngọc Ánh (Theo RT, Arab News, Guardian)