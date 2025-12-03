Nga mời phóng viên nước ngoài đến Pokrovsk, Kupyansk

Tổng thống Putin mời phóng viên nước ngoài, trong đó có Ukraine, đến thăm hai thành phố mà Nga mới tuyên bố kiểm soát là Pokrovsk và Kupyansk.

"Nếu có ai còn nghi ngờ, chúng tôi sẵn sàng cho phép phóng viên nước ngoài, kể cả người Ukraine, tới thăm Krasnoarmeysk để tận mắt chứng kiến điều gì đang xảy ra và ai đang kiểm soát khu dân cư này", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12 tuyên bố. Krasnoarmeysk là cách Nga gọi thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Ông cho biết khi Nga lần đầu đưa ra đề xuất như vậy, Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản đối và "đe dọa" các nhà báo. "Nhưng Bộ Ngoại giao Ukraine giờ không còn liên quan gì nữa vì thành phố đã hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới tại Moskva hôm 2/12. Ảnh: AP

Ông chủ Điện Kremlin lưu ý vẫn còn nguy hiểm nhất định tại Pokrovsk do thành phố này gần với tiền tuyến, song cho rằng các nhà báo Nga đang tác nghiệp ở đây thì giới phóng viên phương Tây cũng có thể.

"Do đó, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm an toàn cho họ và sẵn sàng dẫn họ đi qua các quận của Krasnoarmeysk. Điều tương tự cũng áp dụng với Kupyansk", Tổng thống Putin cho hay.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin hôm 1/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và thành phố Vovchansk ở tỉnh Kharkov.

Truyền hình quốc phòng Nga cùng ngày đăng video quân nhân giương cờ ở quảng trường chính tại Pokrovsk và đang tiến hành hoạt động dọn dẹp chiến trường trong thành phố.

Quân đội Ukraine sau đó khẳng định lực lượng nước này vẫn chưa bị đánh bật khỏi Pokrovsk và đang tiếp tục hoạt động tìm, diệt kẻ địch ở các khu vực đô thị tại thành phố. Ukraine cũng tuyên bố đã đẩy lui binh sĩ Nga cắm cờ ở trung tâm Pokrovsk.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Vị trí Vovchansk, Kupyansk và Pokrovsk. Đồ họa: ISW

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Kiểm soát được Kupyansk có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Nga tuyên bố chiếm được thành phố này hôm 20/11, song Ukraine lập tức bác bỏ. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/12 cho biết lực lượng của Kiev đã gần như đẩy lui toàn bộ kẻ địch ra khỏi thành phố.

Hồi cuối tháng 10, ông Putin từng ra lệnh cho quân đội Nga mở hành lang an toàn cho nhà báo nước ngoài muốn thăm Pokrovsk và Kupyansk. Moskva khi đó tuyên bố đang bao vây hai thành trì này. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine khuyến nghị phóng viên "không tin vào đề xuất của Nga về hành lang trong vùng chiến sự".

Phạm Giang (Theo TASS, AFP)