Nga: Mọi nghĩa vụ theo hiệp ước New START đã chấm dứt

Nga tuyên bố toàn bộ nghĩa vụ của Moskva theo hiệp ước kiểm soát hạt nhân New START với Mỹ đã chấm dứt, hai bên tự do quyết định bước đi tiếp theo.

"Chúng tôi cho rằng các bên tham gia hiệp ước New START không còn bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ hay tuyên bố đối đẳng nào trong khuôn khổ Hiệp ước, bao gồm cả các điều khoản cốt lõi, và về nguyên tắc được tự do quyết định các bước đi tiếp theo", Bộ Ngoại giao Nga tối 4/2 ra tuyên bố cho biết.

Theo cơ quan này, Nga đã tìm cách duy trì khuôn khổ của hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), với việc Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9/2025 công khai đề xuất duy trì các hạn chế theo khuôn khổ hiệp ước ít nhất một năm sau khi hết hạn.

Tuy nhiên, Nga không nhận được phản hồi chính thức nào từ Mỹ liên quan sáng kiến này thông qua các kênh ngoại giao, dẫn đến bế tắc hiện nay. "Do đó, chúng tôi thông báo mọi nghĩa vụ theo hiệp ước New START đã kết thúc", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định Moskva hiện coi hai nước không còn bị ràng buộc bởi điều khoản cốt lõi cũng như các tuyên bố liên quan đến New START.

Nga cam kết phát triển chính sách vũ khí chiến lược một cách "có trách nhiệm và cân bằng", dựa trên "phân tích kỹ lưỡng chính sách quân sự của Mỹ". Tuy nhiên, bộ này cảnh báo sẵn sàng thực hiện "các biện pháp quân sự - kỹ thuật mang tính quyết định" để đối phó mối đe dọa về an ninh quốc gia.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga khai hỏa từ thao trường Plesetsk tháng 10/2025. Ảnh: AP

Dù xác định hiệp ước đã hết hiệu lực, Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trong tương lai, bày tỏ sẵn sàng tìm kiếm "phương thức chính trị - ngoại giao để ổn định toàn diện tình hình chiến lược trên cơ sở đối thoại bình đẳng và cùng có lợi", nếu các điều kiện cho sự hợp tác như vậy xuất hiện.

New START, còn gọi là START III, được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó. Hiệp ước quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác. Hiệp ước cũng cho phép mỗi bên kiểm tra tại chỗ kho vũ khí hạt nhân của bên kia, dù hoạt động này đã bị tạm dừng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và chưa được nối lại kể từ đó.

Hai nước năm 2021 đồng ý gia hạn hiệp ước thêm 5 năm, kết thúc vào ngày 5/2/2026. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán để tiếp tục gia hạn thỏa thuận trong những năm qua giữa Mỹ và Nga đổ vỡ do căng thẳng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu rằng Mỹ sẽ không gia hạn New START, thay vào đó sẽ "ký thỏa thuận tốt hơn". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 4/2 kêu gọi Moskva và Washington lập tức đàm phán hiệp ước mới thay thế New START.

Huyền Lê (Theo Anadolu, AFP)