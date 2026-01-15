Nga lo ngại NATO điều thêm quân đến Greenland

Đại sứ quán Nga tại Bỉ bày tỏ lo ngại trước thông tin NATO điều thêm lực lượng đến Greenland, cho rằng động thái bắt nguồn từ "cái cớ sai lầm".

"Tình hình diễn ra tại khu vực vĩ độ cao là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng tôi. NATO đang tăng cường hiện diện quân sự tại đó dưới cái cớ sai lầm về 'mối đe dọa ngày càng tăng từ Moskva và Bắc Kinh'", đại sứ quán Nga tại Bỉ, quốc gia đặt trụ sở NATO, cho biết hôm 14/1.

Đại sứ quán Nga cho rằng những tuyên bố của giới chức Mỹ về Greenland đang bị NATO "lợi dụng để thúc đẩy chương trình nghị sự chống Nga và Trung Quốc". Cơ quan này chỉ trích một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về một chiến dịch mới nhằm kiềm chế Nga, dựa theo mô hình các sứ mệnh quân sự tại khu vực Baltic và sườn đông NATO hiện nay.

Đây là phản ứng đầu tiên của Nga sau khi Phó thủ hiến Greenland Mute Egede tuyên bố NATO sẽ tăng cường binh sĩ và khí tài đến hòn đảo. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Một khu vực thuộc thủ phủ Nuuk của Greenland ngày 13/1. Ảnh: AFP

Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp đều đã tuyên bố sẽ triển khai quân nhân tới thủ phủ Nuuk của Greenland để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Động thái diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn sở hữu Greenland để "răn đe Nga và Trung Quốc". Đan Mạch và các đồng minh châu Âu nhiều lần phản đối tham vọng này của ông Trump.

Những phát ngôn của ông Trump gây ra áp lực chưa từng có đối với NATO. Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho rằng những bất đồng nội bộ trong khối về vấn đề Greenland đang khiến khả năng đạt được thỏa thuận của NATO trở nên "ngày càng khó lường".

NATO và Nga đều tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực những năm gần đây. Moskva không đưa ra tuyên bố chủ quyền nào đối với Greenland, nhưng từ lâu đã chú ý đến vai trò chiến lược của hòn đảo trong vấn đề an ninh Bắc Cực, do nó án ngữ tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương và là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự cùng trạm giám sát không gian.

Điện Kremlin mô tả Bắc Cực là khu vực có lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga.

Vị trí Mỹ, Nga và đảo Greenland. Đồ họa: Britannica

Huyền Lê (Theo AFP, RIA Novosti)