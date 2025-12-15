Nga kiện công ty Bỉ, đòi bồi thường hơn 229 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Nga đệ đơn kiện Euroclear và đòi công ty Bỉ bồi thường thiệt hại do khối tài sản 217 tỷ USD của Moskva bị đóng băng.

"Tòa Trọng tài Moskva ngày 12/12 đã tiếp nhận đơn kiện của ngân hàng trung ương Nga với Euroclear. Số tiền đòi bồi thường là hơn 18,1 nghìn tỷ ruble (hơn 229 tỷ USD)", Tòa Trọng tài Moskva thông báo hôm nay.

Euroclear là công ty tài chính cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ. Công ty đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro (217 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của châu Âu để đáp trả Moskva mở chiến dịch tại Ukraine.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết số tiền cơ quan này đòi bồi thường bao gồm giá trị tài sản bị đóng băng, giá trị chứng khoán bị chặn giao dịch và lợi nhuận bị mất.

Euroclear chưa bình luận về diễn biến.

Trụ sở Euroclear tại Brussels, Bỉ ngày 5/3. Ảnh: AFP

Ngân hàng trung ương Nga đệ đơn kiện cùng ngày Liên minh châu Âu (EU) thông báo kế hoạch đóng băng vô thời hạn các tài sản Nga, hướng đến sử dụng nguồn tiền này làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay hỗ trợ Ukraine năm 2026 và 2027.

Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga, gọi hành động của EU là "trộm cắp", cảnh báo liên minh sẽ đối mặt các hậu quả như làm suy giảm niềm tin vào đồng euro và các ngân hàng trung ương tại khu vực.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng Tòa Trọng tài Moskva sẽ sớm ra phán quyết và Euroclear khả năng cao gặp bất lợi. Nếu thắng kiện, ngân hàng trung ương Nga có thể nhắm đến những tài sản của Euroclear ở những quốc gia mà Moskva coi là "thân thiện" để bù đắp thiệt hại cho cơ quan này.

Như Tâm (Theo TASS, Reuters)