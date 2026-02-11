Nga 'không vội vượt rào' về vũ khí hạt nhân hậu New START

Nga cho biết nước này sẽ tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân dù hiệp ước New START đã hết hiệu lực, nếu Mỹ làm điều tương tự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva không vội vàng phát triển hay triển khai vũ khí mới dù hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ đã hết hiệu lực hôm 5/2.

"Lệnh tạm hoãn do Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vẫn sẽ được duy trì chừng nào Mỹ không vượt quá các giới hạn. Chúng ta sẽ hành động có trách nhiệm và cân bằng trên cơ sở phân tích các chính sách quân sự của Mỹ", ông Lavrov nói trước quốc hội Nga.

Ông thêm rằng Nga có lý do để tin rằng Mỹ không vội vàng từ bỏ các giới hạn được quy định trong New START và "chúng sẽ được tuân thủ trong tương lai gần".

"Chúng ta sẽ theo dõi sát sao diễn biến thực tế. Nếu phía Mỹ thực sự muốn duy trì một hình thức hợp tác nào đó trong vấn đề này, chúng ta sẽ tích cực thúc đẩy thỏa thuận mới và xem xét những vấn đề vốn chưa được đề cập trong các hiệp ước về ổn định chiến lược", ông nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Tuyên bố được ông Lavrov đưa ra sau khi trang Axios đưa tin rằng các nhà đàm phán Nga và Mỹ đã thảo luận tại Abu Dhabi về một thỏa thuận không chính thức để tuân thủ giới hạn của hiệp ước New START trong ít nhất 6 tháng.

Theo hiệp ước New START, ký năm 2010 giữa Nga và Mỹ, mỗi nước không được triển khai quá 700 tên lửa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, cũng như không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này. Ngoài ra, số bệ phóng "được triển khai hoặc không triển khai" của mỗi nước cũng không được vượt quá 800.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn đàm phán thỏa thuận mới thay thế New START. Washington đang thúc đẩy ý tưởng đưa Trung Quốc vào thỏa thuận mới, viện dẫn rằng Bắc Kinh cũng đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Nga cho rằng nếu Trung Quốc được đưa vào thỏa thuận mới, các đồng minh hạt nhân của Mỹ là Anh và Pháp cũng nên tham gia.

Năm 2023, Nga từng từ chối các cuộc thanh sát cơ sở hạt nhân của nước này theo hiệp ước, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng liên quan đến xung đột Ukraine. Tuy vậy, Moskva cho biết họ vẫn cam kết tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân được quy định trong thỏa thuận.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)