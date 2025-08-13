Nga không thay đổi lập trường về Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Nga khẳng định lập trường về chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã được Tổng thống Putin nêu ra và vẫn không thay đổi, trước hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.

Phó ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev hôm nay cho biết lập trường của Moskva về chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6/2024, trong đó nêu rõ các điều kiện chấm dứt xung đột gồm Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Theo ông Fadeev, Nga đến nay vẫn duy trì quan điểm này. Ông cũng chỉ trích các cuộc tham vấn ngoại giao của châu Âu với Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi coi các cuộc tham vấn mà châu Âu thúc đẩy là vô nghĩa về mặt chính trị và thực tiễn", ông Fadeev nói, đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) "phá hoại" những nỗ lực của Mỹ và Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận về "tất cả những vấn đề tồn đọng" trong quan hệ song phương khi gặp nhau tại Alaska vào 15/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014, cùng toàn bộ tỉnh Lugansk và phần lớn khu vực thuộc 3 tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson. Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán kết thúc chiến sự, nhưng sẽ không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

Ông Trump tuần trước đề xuất khả năng "trao đổi lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine để đạt thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng này.

Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu dự kiến họp trực tuyến với ông Trump trong ngày 13/8, với hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ ưu tiên lợi ích của Kiev trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Hiện lãnh đạo Ukraine được cho là không tham dự hội nghị, làm dấy lên lo ngại Kiev có thể phải nhượng bộ lãnh thổ.

Các lãnh đạo EU hôm 12/8 nhấn mạnh Ukraine có quyền không thể chối cãi trong việc tự quyết định vận mệnh của mình và "biên giới quốc tế không được phép thay đổi bằng vũ lực".

Tuy nhiên, ông Fadeev cho rằng những lời lẽ của EU "chỉ là một nỗ lực nhằm trì hoãn tiến trình giải quyết vấn đề". "Chúng tôi sẽ theo dõi động thái của các nước châu Âu liên quan hội nghị thượng đỉnh sắp tới và hy vọng họ sẽ không cản trở hội nghị diễn ra cũng như việc đạt được các thỏa thuận mang tính xây dựng", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)