Nga kêu gọi tẩy chay hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Nga cho rằng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine mà không có sự tham dự của Moskva là "điên rồ" và kêu gọi các nước tẩy chay.

"Chúng tôi kêu gọi các quốc gia không tham gia kế hoạch mang tính khiêu khích này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 28/6.

Bình luận được bà Zakharova đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra tại Copenhagen hoặc Paris những tháng tới để tìm giải pháp cho xung đột ở nước này.

Hôm 24/6, Ukraine tổ chức cuộc họp ở Copenhagen, Đan Mạch, với sự tham dự của quan chức an ninh hàng đầu Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), những nước ủng hộ Kiev cũng như các nước trung lập. Nguồn tin am hiểu kế hoạch cho biết cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã tham dự sự kiện để cùng thảo luận cách đạt "hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine.

Cuộc thảo luận ở Đan Mạch không phải chính thức và cũng không đưa ra tuyên bố nào, nhưng được xem là cột mốc quan trọng đưa tới tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine tổ chức.

"Phương Tây cần các bạn có mặt tại 'hội nghị thượng đỉnh' chỉ để gây ấn tượng rằng chính sách của họ được ủng hộ rộng rãi. Chính điều này sẽ khiến triển vọng hòa bình thế giới trở nên xa vời hơn rất nhiều", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo bà Zakharova, tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có sự tham dự của Nga là "logic điên rồ". Bà chỉ ra phương Tây đang cố thúc đẩy công thức hòa bình của ông Zelensky như con đường duy nhất để giải quyết xung đột.

"Nga đã nhiều lần khẳng định 'công thức' trên không liên quan gì đến hòa bình, mà là tập hợp các yêu cầu mang tính tuyên truyền dựa trên những lý lẽ hoàn toàn sai lầm", bà nhấn mạnh.

Bà cho hay công thức hòa bình của ông Zelensky yêu cầu Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập, trong đó có Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea; bồi thường cho Ukraine và đệ trình lên tòa "tội ác chiến tranh", cùng như những yêu cầu khác. "Đó là tài liệu kết hợp tất cả những điều vô nghĩa mà bộ máy tuyên truyền của họ đã rêu rao", bà nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga so sánh "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" với những cuộc đàm phán Mỹ đã tổ chức nhiều năm liên quan xung đột Syria, nhưng "không cuộc nào mang lại kết quả".

"Để tạo ra hòa bình, phải chấm dứt đổ máu và ngừng cung cấp vũ khí, nhưng Mỹ và đồng minh tiếp tục thúc đẩy cả hai. Nỗ lực xác định kết quả xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga chắc chắn sẽ thất bại", bà Zakharova nhấn mạnh.

Ukraine đang tìm cách kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ, trong bối cảnh nước này phát động chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Các nhà tài trợ nước ngoài tuần trước cam kết hỗ trợ Kiev thêm 66 tỷ USD để giúp tái thiết Ukraine.

Huyền Lê (Theo RT, TASS, AFP)