Nga kêu gọi Mỹ tránh mắc 'sai lầm chết người' tại Venezuela

Nga khuyên giới chức Mỹ tránh phạm phải "sai lầm chết người" trong vấn đề Venezuela, kêu gọi các nước trong khu vực kiềm chế.

"Chúng tôi hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không để xảy ra sai lầm chết người, cũng như kiềm chế để tránh lâm vào tình huống dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ Tây bán cầu", Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 18/12, đồng thời kêu gọi các bên trong khu vực cùng xuống thang căng thẳng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày khẳng định Nga thường xuyên liên lạc với Venezuela, quốc gia đồng minh và đối tác của Moskva. "Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực kiềm chế, nhằm tránh mọi diễn biến khó lường trong tình hình hiện tại", ông nói.

Lực lượng Mỹ phô diễn sức mạnh ở khu vực gần biển Caribe ngày 13/11. Ảnh: US Navy

Nga là đồng minh lâu năm của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và người tiền nhiệm Hugo Chavez, với liên kết trong ngành dầu mỏ và quân sự. Venezuela là quốc gia nhập khẩu và biên chế nhiều vũ khí hiện đại của Nga, trong đó có tiêm kích Su-30MKV và tổ hợp phòng không tầm xa S-300VM.

Giới chức Nga đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Trump ngày 16/12 tuyên bố hạm đội lớn nhất từng hiện diện ở Mỹ Latin "đang bao vây hoàn toàn Venezuela". Ông Trump cũng ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn và tuyệt đối" với các tàu dầu bị trừng phạt, cấm những phương tiện này ra vào Venezuela.

Chính phủ Venezuela sau đó ra thông cáo bày tỏ phẫn nộ trước tuyên bố của Tổng thống Trump, cho rằng đây là "hành động phong tỏa hàng hải phi lý nhằm tước đoạt tài sản thuộc về Venezuela" và khẳng định hoạt động xuất khẩu dầu thô không bị ảnh hưởng bởi thông báo này.

Chưa rõ Mỹ sẽ phong tỏa Venezuela như thế nào. Truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Venezuela ngày 16-17/12 đã triển khai tàu chiến hộ tống ba tàu chở urê, than cốc, dầu mỏ và các chế phẩm dầu mỏ khởi hành từ cảng Jose đến châu Á.

Chính quyền Trump những tháng gần đây liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy.

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Trong cuộc điện đàm hôm 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ủng hộ các chính sách của người đồng cấp Maduro. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thực thi các dự án hợp tác về kinh tế, năng lượng, thương mại, văn hóa và nhân đạo.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, TASS, RIA Novosti)