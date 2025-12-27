Nga kết án nhà ngoại giao 12 năm tù vì chuyển bí mật cho Mỹ

Tòa án ở Moskva kết án cựu quan chức ngoại giao 12 năm tù tại trại giam an ninh nghiêm ngặt vì tội "bán bí mật cho tình báo Mỹ".

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/12 cho biết cựu quan chức ngoại giao Arseniy Konovalov, sinh năm 1987, đã bị kết tội phản quốc. Theo FSB, trong thời gian làm nhiệm vụ tại Mỹ năm 2014-2017, Konovalov đã chuyển giao thông tin mật cho nước này để đổi lấy tiền.

Nga kết án nhà ngoại giao 12 năm tù vì chuyển bí mật cho Mỹ Arseniy Konovalov bị bắt và hầu tòa với tội danh phản quốc. Video: TASS

Konovalov bị FSB bắt hồi tháng 3 năm ngoái. Tòa án ở Moskva kết án cựu quan chức ngoại giao này 12 năm tù, thụ án tại một trại giam an ninh tối đa. Ông cũng bị phạt 100.000 ruble (khoảng 1.200 USD).

FSB không nêu rõ Konovalov đã chuyển thông tin gì cho tình báo Mỹ hay ông bị cáo buộc làm việc với cơ quan nào của Mỹ. Các cơ quan tình báo Mỹ chưa phản hồi về thông tin.

Theo Kommersant, Konovalov từng giữ chức bí thư thứ hai tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Houston, Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, TASS, RT)