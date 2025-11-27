Tòa án Nga tuyên án chung thân với 8 bị cáo liên quan vụ nổ làm hỏng một phần cầu Crimea và khiến 5 người thiệt mạng hồi năm 2022.

Trong phiên xử kín hôm nay, tòa án binh thuộc Quân khu miền Nam quân đội Nga cho biết nhóm người này bị buộc tội thực hiện hành động tấn công khủng bố, tàng trữ và vận chuyển chất nổ trái phép, cũng như tham gia tổ chức giúp Ukraine dàn dựng vụ đánh bom cầu Crimea. Hai bị cáo còn bị buộc tội buôn lậu chất nổ.

"Các bị cáo đều được xác định là có tội và bị tuyên án tù chung thân", tòa án binh Nga cho hay.

Nga kết án chung thân 8 người liên quan vụ đánh bom cầu Crimea Các bị cáo tại tòa án binh ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam Nga, ngày 27/11. Video: Gazeta

Cả 8 người đều khẳng định bản thân vô tội và không biết về âm mưu đánh bom của Ukraine. Hai người bị buộc tội buôn lậu chất nổ cho hay họ không biết đang vận chuyển thứ gì, nhưng các công tố viên lập luận rằng chắc chắn họ biết.

Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kerch, dài 19 km, nằm trên eo biển giữa Biển Đen và biển Azov, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Đây được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo với đất liền Nga và cũng là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga trong chiến dịch đặc biệt.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/11. Ảnh: Reuters

Các quan chức tình báo Ukraine từng tuyên bố đánh sập cầu Crimea "là điều không thể tránh khỏi". Cây cầu bị tấn công lần đầu ngày 8/10/2022 bằng quả bom giấu trong xe tải, khiến 5 người thiệt mạng và một số dầm cầu bị sập. Ukraine sau đó thừa nhận đứng sau sự việc, nói rằng động thái nhằm cản trở hoạt động hậu cần của Nga.

Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), hồi năm 2023 cho biết chất nổ được giấu trong các ống kim loại đặt bên trong những cuộn màng nhựa lớn. SBU đã sử dụng những người khác trong cuộc tấn công, nhưng cố tình không cho họ biết chuyện gì thực sự đang diễn ra.

Khói đen bao trùm đoạn cầu Crimea sau vụ đánh bom ngày 8/10/2022. Ảnh: AFP

Vụ tập kích thứ hai bằng xuồng tự sát của Ukraine hồi tháng 7/2022 khiến một số nhịp trên làn đường bộ của cầu Crimea bị sập, nhưng làn còn lại và cầu đường sắt chạy song song vẫn nguyên vẹn. Quân đội và tình báo Ukraine sau đó nhiều lần tìm cách tập kích cầu Crimea nhưng không thành công.

Huyền Lê (Theo RIA Novosti, Reuters)