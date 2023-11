Nga dùng 'mưa UAV' nhổ chốt phòng ngự Ukraine

Nga liên tiếp phóng UAV mang chất nổ để tấn công chốt phòng ngự Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia, khiến đối phương thiệt hại nặng và phải bỏ vị trí.

Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở DeepState UA của Ukraine phân tích video được công bố hôm 8/11 cho thấy chiến thuật tấn công mới của Nga nhắm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine trong trận đánh cuối tuần trước.

Trong trận đánh, 4 lính Nga tấn công chốt phòng ngự gồm nhiều chiến hào, công sự, hầm trú ẩn do 13 binh sĩ Ukraine phụ trách gần làng Pryiutne ở tỉnh Zaporizhzhia. Trong các trận tiến công chốt phòng ngự trước đây, Nga thường sử dụng hỏa lực pháo binh bắn chế áp, sau đó bộ binh xung phong dưới sự yểm trợ của xe tăng, thiết giáp.

"Lần này, lực lượng Nga áp dụng chiến thuật mới, tận dụng tối đa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) trong cuộc tấn công", các chuyên gia của dự án cho hay.

Trong video, nhóm lính Nga tiếp cận chốt phòng ngự Ukraine dưới sự theo dõi của UAV đồng đội. Họ không vội xông lên, mà để UAV mang thuốc nổ quần thảo trên bầu trời nhằm xác định mục tiêu và lao xuống. "4 người ở chiến hào đầu tiên, trong đó có một xạ thủ súng máy, đã thiệt mạng tại chỗ", phân tích của DeepState UA có đoạn.

Nhóm lính Nga dùng flycam xóa sổ cứ điểm Ukraine Phân đội Nga tấn công cứ điểm Ukraine tại Zaporizhzhia dưới sự yểm trợ của UAV FPV trong video công bố tuần trước. Video: Telegram/Voin_Dv

Các binh sĩ Nga kiểm soát chiến hào đầu tiên và tiếp tục tiến công tuyến phòng thủ phía sau dưới sự yểm trợ của UAV. Các UAV tự sát liên tiếp lao xuống như một trận mưa hỏa lực, với độ chính xác cao hơn nhiều so với đạn pháo, khiến 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và những người còn lại phải rút lui, tạo điều kiện để phân đội Nga kiểm soát chốt.

"Tổng cộng 7 lính Ukraine thiệt mạng, phía Nga không chịu tổn thất nào về nhân mạng và giành được gần một km phòng tuyến. Không thể xác định chi phí cho 8 chiếc UAV được lực lượng Nga sử dụng. Không thể chê trách đơn vị phòng thủ, họ đã chiến đấu và cản bước đối phương đến những giây cuối cùng", nhóm phân tích cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video này.

UAV FPV là phi cơ điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng.

Chiến thuật tập kích bằng UAV FPV có thể gây ra tác động lớn về tâm lý với binh sĩ đối phương, do họ gần như không thể biết chúng sẽ tấn công từ đâu. Đó là lý do binh sĩ trên chiến trường giờ đây phải cẩn trọng hơn khi di chuyển, cũng như xem xét lại những vị trí từng được coi là an toàn.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Hầm hào, hố cá nhân vốn xem là nơi ẩn nấp tương đối an toàn trước đạn pháo, nhưng cũng không còn hiệu quả trước những flycam có thể bay lơ lửng trên đầu và thả lựu đạn chính xác, hoặc UAV FPV mang thuốc nổ lao thẳng xuống mục tiêu.

"Đây là lý do khiến Nga và Ukraine thường xuyên đăng video tập kích thành công bằng UAV FPV, nhằm gia tăng sức ép về tâm lý với binh sĩ của đối phương", Samuel Bendett, chuyên gia về UAV tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở tại Mỹ, nói.

Vũ Anh (Theo Forbes)