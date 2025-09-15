Nga đưa xe tăng T-90 trưng bày triển lãm ra chiến trường

Xe tăng T-90MS Nga trưng bày ở triển lãm quốc phòng tại UAE được đưa về nước, sơn lại rồi chuyển ra chiến trường ở Ukraine.

"Phiên bản T-90MS mới nhất, ngôi sao tại triển lãm quốc phòng ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi tháng 2, đang làm nhiệm vụ chiến đấu trong biên chế lực lượng xe tăng Nga", tập đoàn quốc phòng Uralvagonzavod cho biết cuối tuần trước.

Video do Uralvagonzavod đăng kèm cho thấy chiếc T-90MS trong quá trình thử nghiệm và được phủ sơn ngụy trang màu cát để chuẩn bị cho triển lãm. Giới chức Nga sau đó chuyển nó từ thủ đô Moskva đến thành phố Abu Dhabi của UAE.

Sau khi sự kiện kết thúc, nó được đưa về nước và sơn lại thành màu xanh. Nhà sản xuất sơn lại màu xanh, đưa xe lên tàu hỏa cùng khoảng 10 chiếc T-90M cùng loại rồi chuyển chúng đến tiền tuyến.

Nga điều xe tăng T-90 dự triển lãm ở Trung Đông ra chiến trường Xe tăng T-90MS dự triển lãm ở UAE được sơn lại và chuyển ra chiến trường tại Ukraine trong video đăng ngày 13/9. Video: Uralvagonzavod

"Trưng bày xe tăng rồi lại triển khai nó ra chiến trường là điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại, do các mẫu trình diễn thường chỉ được dùng để chào hàng cho khách hàng nước ngoài", biên tập viên Dylan Malyasov của trang quân sự Ukraine Defence Blog nhận định.

T-90MS là phiên bản xuất khẩu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv. Hãng thông tấn TASS cho biết chiếc T-90MS từng được Nga đưa tới các kỳ triển lãm trước đây ở Abu Dhabi, song phiên bản xuất hiện ở sự kiện năm nay "về cơ bản là phương tiện hoàn toàn khác", sở hữu nhiều cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến dịch ở Ukraine.

Nâng cấp dễ nhận thấy nhất là giáp lồng và lưới thép che kín nóc tháp pháo, cùng nhiều khung thép và các tấm cao su phủ kín mặt sau. Đây là phương pháp được Nga sử dụng phổ biến trong xung đột Ukraine nhằm bảo vệ xe tăng, thiết giáp khỏi các đòn tấn công đột nóc của thiết bị bay không người lái (drone).

Ngoài ra, xe tăng T-90MS còn được bổ sung giáp phản ứng nổ và trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hóa với kính ngắm ảnh nhiệt và truyền hình, đồng thời giữ lại pháo chính 125 mm có khả năng khai hỏa tên lửa dẫn đường.

Một thành viên kíp lái chia sẻ rằng mẫu xe này có thiết kế thuận tiện cho việc bảo dưỡng. "Mọi hỏng hóc đều khắc phục được nếu có đủ trang thiết bị cần thiết. Ngay cả khi không có đủ hạ tầng, chúng tôi vẫn có thể tìm được giải pháp", quân nhân này cho biết.

Xe tăng T-90MS Nga tại triển lãm IDEX 2025 ở Abu Dhabi hồi tháng 2. Ảnh: TASS

Nga được cho là bắt đầu đưa xe tăng T-90M tham chiến tại Ukraine từ tháng 4/2023. Theo báo cáo tổng hợp của Oryx, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Hà Lan, Nga đã mất ít nhất 141 chiếc T-90M do bị phá hủy, hư hại và bỏ lại chiến trường kể từ đầu xung đột.

Nhóm Tình báo Xung đột (CIT) chuyên phân tích về quân sự, có trụ sở ở Gruzia, ước tính Nga có khoảng 65-85 chiếc T-90M trong biên chế khi xung đột Ukraine bùng phát. Tốc độ xuất xưởng dòng T-90M cũng tăng mạnh, từ mức 60-70 chiếc hồi năm 2022 lên hơn 200 chiếc hồi năm 2024.

Tính đến tháng 6/2025, Nga đã xuất xưởng khoảng 630 xe tăng T-90M và đang vận hành 410-500 chiếc. "Tốc độ chế tạo và tiêu hao hiện nay sẽ cho phép quân đội Nga duy trì số lượng xe tăng hiện đại trong biên chế, dù có phải chiến đấu trong suốt nhiều năm", CIT cho hay.

Phạm Giang (Theo RT, Defence Blog)