Nga đổi chiến thuật, tăng cường độ các đòn tập kích Ukraine

Tình báo Ukraine đánh giá Nga áp dụng chiến thuật mới, dùng nhiều loại tên lửa và UAV hiện đại hóa trong các cuộc tập kích quy mô lớn.

"Chúng ta đang chứng kiến Nga không ngừng hiện đại hóa, nâng cấp các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) dựa trên kết quả từ những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Họ cũng thường xuyên thay đổi chiến thuật tấn công", tướng Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), cho biết hôm 7/9.

Tướng Skibitsky chỉ ra rằng các đòn tập kích hiệp đồng của Nga gần đây thường huy động nhiều loại UAV, trong đó có lượng lớn phi cơ mồi bẫy, kết hợp với nhiều loại tên lửa hành trình như Kalibr phóng từ tàu chiến, Kh-101 và Kh-32 trang bị trên oanh tạc cơ chiến lược, cùng Iskander-K phóng từ mặt đất.

Khoảnh khắc 'tên lửa phòng không Ukraine' lọt mục tiêu, tự hủy ở Kiev Khoảnh khắc tên lửa hành trình Nga lao xuống mục tiêu ở Kiev trong video công bố ngày 7/9. Video: X/AMK Mapping

Tướng Skibitsky chỉ ra rằng Nga UAV tự sát tầm xa Geran-2 được Nga sử dụng linh hoạt hơn nhiều so với giai đoạn đầu cuộc chiến. "Trước đây, chúng thường bay thẳng tới mục tiêu, nhưng giờ đây có thể lượn quanh thủ đô Kiev suốt nhiều giờ và liên tục thay đổi độ cao", ông cho hay.

Quân đội Nga cũng nâng cấp tên lửa Kh-101, trang bị đầu đạn kép và thiết bị tác chiến điện tử, nhằm tăng sát thương và gây khó cho phòng không đối phương. Cụm ăng-ten dẫn đường vệ tinh Kometa đã được mở rộng từ 8-12 kênh lên 16 kênh, dự kiến đạt 32 kênh trong thời gian tới, giúp tăng khả năng kháng nhiễu và vô hiệu hóa các biện pháp chế áp của Ukraine.

Phó lãnh đạo GUR cảnh báo rằng Nga sẽ không ngừng cải tiến vũ khí nhằm tăng độ chính xác và hiệu quả của các đòn tập kích hiệp đồng. "Thật sai lầm nếu phỏng đoán rằng đối phương chỉ thay đổi đến mức độ nào đó rồi ngừng lại", ông nhấn mạnh.

Phát biểu được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào Ukraine với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ đầu chiến sự.

Tên lửa Iskander-K Nga rời bệ phóng trong cuộc tập trận hồi năm 2017. Ảnh: BQP Nga

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 810 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích sáng 7/9. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. 9 tên lửa và 54 UAV đánh trúng 33 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 8 khu vực", thông báo có đoạn.

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ tại quận Pechersky, trung tâm thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó phủ nhận thông tin, khẳng định không nhắm tới mục tiêu nào trong nội thành Kiev, mà chỉ tập kích cơ sở lắp ráp và triển khai UAV tầm xa, nhà máy công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine.

Thanh Danh (Theo Ukrinform, Ukrainska Prava, Reuters)