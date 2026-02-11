Nga dọa đáp trả nếu phương Tây quân sự hóa Greenland

Ngoại trưởng Lavrov cho hay Nga sẽ có hành động đáp trả, gồm cả biện pháp quân sự, nếu các nước phương Tây tăng hiện diện quân sự ở Greenland.

"Trong trường hợp Greenland bị quân sự hóa và xuất hiện các khí tài nhắm vào Nga, chúng ta tất nhiên sẽ có những hành động đáp trả thích đáng, gồm cả biện pháp kỹ thuật - quân sự", Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu trước các nhà lập pháp Nga hôm nay.

Ngoại trưởng Nga thêm rằng "Mỹ, Đan Mạch và Greenland phải tự giải quyết vấn đề này", đồng thời cáo buộc Copenhagen đối xử với người dân Greenland như "công dân hạng hai".

Một số quốc gia châu Âu gần đây điều quân đến Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực thuộc quản lý của Đan Mạch.

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo nếu Mỹ không kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Giới chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland.

Tháng trước, ông Trump rút lại lời đe dọa sử dụng vũ lực để giành Greenland, sau khi tuyên bố đạt khung thỏa thuận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn cho Mỹ tại hòn đảo.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, với dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, cũng như có nguồn khoáng sản dồi dào, khiến nó trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng với Washington.

