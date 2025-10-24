Nga dọa đáp trả loạt lệnh trừng phạt của phương Tây

Điện Kremlin cho biết Nga đang phân tích các lệnh trừng phạt của phương Tây và sẽ hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia.

"Chúng tôi đang phân tích các lệnh trừng phạt đã được công bố và sẽ hành động theo cách tốt nhất cho lợi ích quốc gia. Đó là nguyên tắc chủ đạo trong mọi quyết định của chúng tôi", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva hôm nay.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga không nhắm vào bất kỳ ai, mà chỉ hành động vì lợi ích của mình.

"Đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện", ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin bình luận sau khi Mỹ ngày 22/10 thông báo áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft. Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp trừng phạt Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức tháng 1. Động thái đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của ông Trump, khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/10 thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga. Khối nhất trí áp lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm 2027, đưa thêm hơn 100 tàu chở dầu thường được gọi là "đội tàu bóng đêm", vốn giúp Nga lách lệnh trừng phạt, vào danh sách đen.

EU cũng áp đặt biện pháp kiểm soát đi lại với các nhà ngoại giao Nga bị nghi ngờ là gián điệp, cấm thực hiện các giao dịch với một số ngân hàng của nước này.

Như Tâm (Theo TASS, Reuters)