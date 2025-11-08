Video mới công bố cho thấy tên lửa Iskander-M lao xuống địa điểm nghi là nơi tập kết của đơn vị drone Ukraine tại tỉnh Donetsk.

"Tổ hợp tên lửa Iskander-M đã đánh trúng khu vực tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của Trung đoàn Hệ thống không người lái Độc lập số 411 Ukraine ở gần làng Varvarovka, thuộc mặt trận Kramatorsk-Druzhkovka ở tỉnh Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Trong video do quân đội Nga công bố, máy bay không người lái (UAV) trinh sát nước này sử dụng cảm biến để theo dõi khu rừng có nhiều nguồn tín hiệu nhiệt. Dữ liệu mục tiêu được chuyển cho sở chỉ huy, trước khi tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống mục tiêu và gây ra vụ nổ lớn.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga đăng video Iskander-M tập kích 'trung đoàn drone Ukraine' Tên lửa Iskander-M tập kích vị trí nghi của Trung đoàn 411 Ukraine ở tỉnh Donetsk trong video công bố ngày 8/11. Video: BQP Nga

Trung đoàn 411 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine, ban đầu là tiểu đoàn thành lập vào tháng 2/2022, được mở rộng thành trung đoàn cuối năm 2024. Đơn vị này chuyên làm nhiệm vụ vận hành UAV, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) và phương tiện không người lái mặt đất, đồng thời tham gia một số hoạt động vận tải.

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương. Truyền thông Mỹ nhận định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột với Ukraine, nhấn mạnh chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia Ukraine và phương Tây nhận định Nga liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến tổ hợp phòng không Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu. Họ cho biết phần mềm mới cho phép quả đạn cơ động trong pha cuối, khi đang lao xuống mục tiêu, khiến tổ hợp Patriot khó tính toán thời điểm đánh chặn hơn nhiều so với trước.

Quân đội Ukraine cũng phải rút những tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot khỏi tiền tuyến, sau khi hứng chịu nhiều tổn thất trong các đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M của Nga.

Vị trí thành phố Kramatorsk và Druzhkovka, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Kramatorsk và Druzhkovka nằm trong chuỗi đô thị được ví như "vành đai pháo đài" của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine đã củng cố chuỗi đô thị này trong suốt hơn 10 năm qua, khiến chúng có thể gây khó khăn cho nỗ lực tiến quân của Nga.

Drone cáp quang Nga ngày 5/10 lần đầu tấn công mục tiêu tại thành phố Kramatorsk, cách tiền tuyến khoảng 20-25 km. Truyền thông Ukraine cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang nhằm vào mạng lưới hậu cần đối phương, tạo tiền đề cho chiến dịch tiến công Kramatorsk trong tương lai.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AFP, AP)