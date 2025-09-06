Nga 'dẫn đầu thế giới' về sản xuất chân tay giả

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho hay ngành sản xuất tay chân giả nước này phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu thương binh trở về từ Ukraine.

"Có lẽ chúng ta đang là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này hiện nay. Chiến dịch ở Ukraine đã giúp chúng ta đặt ưu tiên vào ngành sản xuất chân tay giả và đạt trình độ cao", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anna Tsivilyova, người phụ trách lĩnh vực phúc lợi cho binh sĩ, ngày 5/9 cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok.

Bà cho hay Nga đã đầu tư khổng lồ về nguồn lực, tiền bạc, đặt ra những tiêu chuẩn cao cho ngành sản xuất chân tay giả, mở ra cơ hội lớn, giúp Nga vượt qua Trung Quốc cũng như bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác trong ngành này.

Ông Putin xem một binh sĩ Nga luyện tập sau khi gắn chân giả tại Trung tâm nghiên cứu y khoa quốc gia về chấn thương và chỉnh hình ở Moskva ngày 3/12/2024. Ảnh: Điện Kremlin

Bà Tsivilyova cho hay trước chiến sự, 11,5 triệu người Nga cần tay chân giả hoặc cần điều trị đã không được hỗ trợ đầy đủ nhưng sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng phát, tình hình đã thay đổi.

"Những thương binh trở về từ chiến sự đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực này, và chúng ta đang tích lũy kinh nghiệm trên quy mô toàn cầu", bà nói tiếp. Đây là lần hiếm hoi một quan chức cấp cao Nga đề cập đến số lượng lớn người bị thương trong xung đột Ukraine, dù không nêu số liệu cụ thể.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga, quốc gia này đã và đang phục hồi chức năng cho binh sĩ bị mù do chiến tranh và cấy ghép thiết bị cho người mất thính lực. Bà nhắc đến một binh sĩ từng gặp ở St.Petersburg bị mất ngón tay và ngón chân vì bò lê nhiều ngày trong tuyết để trở về từ tiền tuyến.

Dữ liệu của chính phủ Nga cho thấy nước này đã cấp thêm 60.000 chân tay giả vào năm 2024 so với năm 2021, tương đương mức tăng 65%. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay khoảng 700.000 lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine, nhưng không công bố số lượng binh sĩ thương vong.

Tổng thống Nga chụp hình với các binh sĩ bị thương trong cuộc chiến Nga-Ukraine được gắn chi giả tại trung tâm. Ảnh: Điện Kremlin

Theo các tổ chức giám sát độc lập, hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu thống kê về thiệt hại nhân mạng trong chiến sự.

Hồng Hạnh (Theo Business Insider)