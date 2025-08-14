Nga công bố hình thức cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Trump

Điện Kremlin công bố thời gian, hình thức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump, cùng các nội dung lãnh đạo hai bên dự kiến thảo luận.

Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, hôm nay cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump dự kiến bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 (2h30 giờ Hà Nội ngày 16/8) ở bang Alaska của Mỹ.

Địa điểm họp là một cơ sở thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang này.

Theo ông Ushakov, lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia. Trọng tâm cuộc gặp là vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Trump cũng sẽ bàn về các vấn đề an ninh và quốc tế. Hai tổng thống sẽ họp báo chung sau sự kiện để tóm tắt kết quả cuộc gặp.

"Các lãnh đạo dự kiến trao đổi quan điểm về tiếp tục phát triển hợp tác song phương, trong đó có thương mại và kinh tế. Tôi muốn lưu ý rằng hợp tác này có tiềm năng rất lớn, nhưng đáng tiếc là đến nay chưa được khai thác", ông Ushakov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phái đoàn hai nước sau đó sẽ đàm phán và tham gia một bữa sáng làm việc. Phái đoàn Nga dự kiến gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế.

Ông Ushakov thêm rằng Điện Kremlin kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra ở Nga.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin. CNN trước đó dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết địa điểm tổ chức cuộc gặp là Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage.

Tổng thống Putin hôm nay đã họp với các quan chức cấp cao Nga để thông báo về các diễn biến liên quan đàm phán hòa bình, hướng đến chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông nói rằng Mỹ đang có "những nỗ lực chân thành" để giải quyết vấn đề Ukraine, nhận định Moskva và Washington có thể đạt một thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump trước đó nói ông dự định thăm dò các giới hạn của ông Putin cho hòa bình, rồi điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ngay sau cuộc gặp. Nếu hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tốt đẹp, ông Trump muốn lãnh đạo hai nước tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Zelensky.

