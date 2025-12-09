Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết nước này coi Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều 9/12, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Xô và Nga dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó việc tăng cường quan hệ tin cậy và đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 9/12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận những nội dung hợp tác mà hai bên đã thống nhất, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, trao đổi thông tin chiến lược và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Việt Nam và Nga càng cần tăng cường phối hợp, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ và bổ sung cho nhau vì an ninh, thịnh vượng của mỗi nước. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy và làm cầu nối, cửa ngõ để Nga tăng cường hợp tác nhiều mặt với ASEAN và các nước thành viên.

Ông Shoigu khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò, vị thế và đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của cả hai bên.

Ông Shoigu cho rằng hợp tác song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan chức năng của Việt Nam, mở rộng đối thoại chiến lược, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các chương trình, cơ chế và triển khai các sáng kiến hợp tác mới phù hợp với mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 9/12. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí cần tăng cường các cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng hợp tác trong năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, chế tạo máy và công nghệ cao, thúc đẩy các chương trình hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung, coi trọng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ song phương.

Việt Nam và Nga năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Có khoảng 60.000-80.000 người Việt sinh sống ở Nga.

Nguyễn Tiến