Nga có thể đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Donetsk

Nhóm phân tích Ukraine nhận định Nga đã xuyên thủng phòng tuyến gần thành trì Pokrovsk tại Donetsk và đang đe dọa tuyến hậu cần cho khu vực.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 11/8 công bố bản đồ cho thấy quân đội Nga đã xuyên thủng phòng tuyến ở phía bắc thành trì Pokrovsk tại tỉnh Donetsk, tiến vào các khu dân cư Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele.

Lực lượng Nga được cho là đang củng cố vị trí để có thể kiểm soát hoàn toàn những khu vực này, chuẩn bị cho đợt tấn công mới.

Vùng xám, khu vực đang xảy ra giao tranh và chưa có bên nào kiểm soát hoàn toàn, đã chạm tới đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk. Đây là tuyến hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, được sử dụng thường xuyên tính đến ít nhất là giữa tháng 7. Quân đội Nga dường như đang tìm cách thiết lập chỗ đứng ở phía tây đường cao tốc, nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến hậu cần qua đây.

Vị trí đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk (màu đỏ). Đồ họa: DeepState

DeepState cho biết Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự mới xung quanh Zolotyi Kolodiaz và các khu dân cư gần đó, song lực lượng Nga đang đi vòng qua thay vì tìm cách công phá mạng lưới phòng thủ. Họ bày tỏ lo ngại các đơn vị Nga sẽ quay lại chiếm hệ thống này để tận dụng làm phòng tuyến trong tương lai.

"Sau khi củng cố vị trí và tích lũy lực lượng, quân đội Nga chắc chắn sẽ tiến sâu hơn và mang theo các tổ vận hành thiết bị bay không người lái (drone). Điều đó sẽ khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực thiết lập các tuyến hậu cần thay thế và duy trì vị trí phòng thủ xung quanh", DeepState cho hay.

Nhóm phân tích Ukraine cảnh báo rằng Dobropillia, cách Pokrovsk khoảng 22 km về phía bắc, có thể sụp đổ nhanh chóng nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cho biết lực lượng Nga đang tận dụng lợi thế quân số, triển khai các phân đội bộ binh để tìm cách xuyên phá phòng tuyến đối phương, bất chấp "tổn thất nặng nề". "Tổng tư lệnh quân đội đã quyết định điều động thêm nguồn lực để phát hiện, ngăn chặn các nhóm phá hoại xâm nhập phòng tuyến", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Pháo tự hành 2S7M Nga khai hỏa về hướng lực lượng Ukraine hồi tháng 5. Ảnh: RIA Novosti

Các đợt tiến công của Nga trong vòng 3 tháng qua đã tạo thành gọng kìm bao quanh mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Điều này có thể khiến các đơn vị Ukraine đối mặt nguy cơ rơi vào "nồi hầm", thuật ngữ thường được Nga dùng để chỉ những vòng vây lớn trên chiến trường, nơi họ sử dụng lực lượng lớn bao vây nhiều mặt, chỉ để lại một lối thoát cho đối phương.

Chiến thuật này từng được sử dụng thành công trong các chiến dịch công phá những thành trì kiên cố ở Donetsk trước đó. Điểm khác biệt trong chiến dịch Pokrovsk là sự xuất hiện của đặc nhiệm luồn sâu, tạo áp lực kép lên lực lượng phòng thủ Ukraine.

Giới chuyên gia và binh sĩ Ukraine đánh giá tình hình ở Pokrovsk hiện nay tương tự Avdeevka và Ugledar, những thành trì chiến lược mà quân đội Ukraine phải từ bỏ sau khi lực lượng Nga lập gọng kìm và tạo nồi hầm. Các đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ hai thành phố trên lâu nhất có thể, khiến họ phải chật vật rút lui dưới hỏa lực dữ dội của Nga và hứng chịu thương vong nặng.

Ivan Stupak, chuyên gia quân sự Ukraine, nhận định quân đội nước này nhiều khả năng phải rời Pokrovsk trong vòng 60 ngày tới.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent)